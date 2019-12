Condividi | Cor 10:17 L´episodio è accaduto in via Indipendenza, dove il veicolo era parcheggiato, proprio di fronte all´abitazione del proprietario, un 21enne appena trasferitosi da Sorso. Pochi dubbi sull´origine dolosa dell´incendio Attentato: Golf in fiamme a Porto Torres



PORTO TORRES - Ci sarebbero pochi dubbi sull'origine dolosa dell'incendio che durante la notte ha distrutto una Golf nera regolarmente parcheggiata in via Indipendenza a Porto Torres. L'episodio è accaduto verso poco prima delle 2, proprio davanti all'abitazione del proprietario dell'auto, un 21 enne di Sorso.



Il giovane si era appena trasferito a vivere a Porto Torres. L'allarme è stato lanciato da alcuni vicini che hanno visto le fiamme divorare l'auto. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona ed evitato che le fiamme si propagassero.



La macchina è andata completamente distrutta. Sul posto è intervenuta una pattuglia della locale compagnia dei carabinieri per i rilievi del caso. Solo pochi giorni fa un altro episodio aveva interessato l'auto dell'ex calciatore Langella [ LEGGI ].