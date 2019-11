Condividi | Red 15:07 Attorno alle 3 di oggi, per cause non ancora chiarite, è andata a fuoco a Porto Torres la Range Rover dell´ex calciatore della Nazionale, che era parcheggiata davanti a casa sua In fiamme l´auto di Antonio Langella: aperte le indagini



PORTO TORRES - Attorno alle 3 di oggi (mercoledì), per cause non ancora chiarite, è andata a fuoco a Porto Torres la Range Rover dell'ex calciatore della Nazionale Antonio Langella. L'autovettura dell'ex di Castelsardo, Torres, Cagliari, Atalanta, Chievo e Bari era parcheggiata davanti a casa sua, in Via dei Ginepri. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messa in sicurezza la zona. Pare non siano stati trovati inneschi, ma i Carabinieri della locale Compagnia non escludono nessuna ipotesi.