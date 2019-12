Condividi | Red 14:57 La Segreteria registra ogni giorno un sensibile e significativo aumento del numero delle nuove iscrizioni, a conferma di ciò che oggi è diventata l´Ute di Alghero: un punto di riferimento sul territorio per chi volesse ancora essere una risorsa della società ed un protagonista della propria quotidianità Novembre positivo per l´Ute Alghero



ALGHERO - Il gradimento manifestato dagli iscritti per le Conferenze tenutesi nel mese di apertura del nuovo anno accademico ha confermato l'alto livello del programma proposto dalla Presidenza ed in questo, l'Università per le tre età di Alghero conferma, dopo ventotto anni dalla sua istituzione, quanto abbia risposto alle aspettative ed ai bisogni della collettività, investire energie e professionalità, nella cultura. La Segreteria registra ogni giorno un sensibile e significativo aumento del numero delle nuove iscrizioni, a conferma di ciò che oggi è diventata l'Ute di Alghero: un punto di riferimento sul territorio per chi volesse ancora essere una risorsa della società ed un protagonista della propria quotidianità. E questo dato non fa che sottolineare come questa istituzione sia radicata in città e come riesca, di anno in anno, a crescere reinventandosi e migliorandosi tanto da rappresentare un esempio anche per le altre istituzioni, associazioni e nuove generazioni.



«La soddisfazione è tanta - afferma la presidente dell'Ute Marisa Castellini - non nascondo che questi primi dati, rispetto le iscrizioni e il numero di persone che occupano numerose i posti in platea durante ogni incontro, sono il frutto di un programma “di livello” e vario capace di catturare l’interesse e l’attenzione di vecchi, nuovi e futuri iscritti. Per noi davvero un orgoglio sottolineare come la cultura diventa così uno stile di vita». Il mese di novembre, dove si è tenuta anche la cerimonia di inaugurazione dell’Anno accademico alla presenza di don Giampiero, guida spirituale dell’Ute, e dell’Amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Mario Conoci e dall’assessore alla Cultura Marco Di Gangi, che hanno dato la loro piena disponibilità ed appoggio, è scivolato via tra conferenze che hanno spaziato dal cibo, con la conferenza di Pazzona sul cioccolato, all’arte e cultura con Manlio Masu e Laura Viglietto, passando per la psicologia con Silvia Righini e per il ruolo dell’avvocato e quando è necessario rivolgersi ad esso, con le spiegazioni di Elias Vacca. Ma si è parlato anche di “Suono del cinema” con il direttore del Museo Casa Manno, traduttore e critico musicale Mauro Porcu.



A chiudere un mese ricco è stata la conferenza del già comandante dell'Aeroporto militare di Alghero, colonnello Bruno Mariani che ha parlato del ruolo dello scalo algherese nell'Aeronautica militare. Nel programma proposto per dicembre, si alterneranno docenti e relatori di indiscussa professionalità, che porteranno all'attenzione degli studenti, approfondimento, innovazione e sperimentazione. Insomma, incontri davvero di riconosciuto livello, ai quali ne seguiranno altrettanti a dicembre, mese in cui verrà festeggiato anche il Natale nel Centro Diocesano di Monte Agnese. Le iscrizioni restano aperte. Per ulteriori informazioni, ci si può recare nella sede dell'Ute, in Via Carlo Alberto 63, o telefonare al numero 079-/982545.