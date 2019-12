Condividi | Red 18:06 Le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari hanno sequestrato 70,7grammi di hashish, 69,76grammi di marijuana, 14,9grammi di cocaina e quattro spinelli. Sedici le persone segnalate alla Prefettura, una delle quali minorenne Spaccio di droga: interventi nel Cagliaritano



CAGLIARI - Proseguono le attività di contrasto alla diffusione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuate sul territorio dell’intera provincia di Cagliari da parte della Fiamme gialle del Comando provinciale. Le “porte di accesso” alla città, assi viari, porto ed aeroporto, vengono costantemente monitorati: proprio in questi ultimi due siti i finanzieri hanno rinvenuto, rispettivamente, due spinelli nella disponibilità di un 28enne ed 8,9grammi di hashish addosso ad uno spagnolo appena atterrato da Londra.



Nella stazione degli autobus, a Monte Urpinu, lungo Viale Bonaria, Viale Europa, Viale Monastir, le Fiamme gialle hanno attuato un'azione che ha consentito di rilevare numerose situazioni di illegalità: 1dodici persone (delle quali, una minorenne), sono stati controllate e trovate in possesso di sostanze stupefacenti. Complessivamente, sono stati trovati 23,2grammi di marijuana, 6,3grammi di hashish, 0,3grammi di cocaina e due spinelli. Nel quartiere Sant'Elia, le attività di controllo del territorio hanno consentito di trovare, occultati in una “canalina passacavi” vicino ad un circolo privato, nsascosti da ignoti, 44,36grammi di marijuana suddivisi in diciannove dosi, 49,2grammi di hashish suddivisi in undici dosi e 14,6grammi di cocaina suddivisi in trentuno dosi.



Anche l'hinterland cagliaritano è stato oggetto di specifici interventi: a Quartu Sant'Elena, un 23enne è stato trovato in possesso di 1,5grammi di hashish e 2,2grammi di marijuana mentre, a Capoterra, le Fiamme gialle hanno trovato 4,8grammi di hashish nella disponibilità di un 24enne. Tutte le sostanze sono state poste sotto sequestro e gli assuntori segnalati all'Autorità prefettizia. Nel corso del 2019, l'azione della Guardia di finanza di Cagliari ha complessivamente condotto alla segnalazione alla Prefettura di 303 persone (di cui 38 minori), alla denuncia all'Autorità giudiziaria di settanta persone (di cui una minorenne), all'arresto di quarantotto spacciatori ed al sequestro di 18,2chilogrammi di cocaina, 6,7chilogrammi di marijuana, 21,7chilogrammi di hashish, 6chilogrammi di eroina e novantuno spinelli.