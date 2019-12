Condividi | Red 18:22 Sono undici i componenti dell´organo comunale: Francesca Arcadu, Ermelinda Delogu, Francesco Simula, Gianfranco Favini, Giovanni Guido, Amalia Adriana Rocco, Claudia Porcu, Sofia De Martis, Laura Useli, Paola Cossu e Giuseppina Tanda Sassari: insediata Commissione disabilità



SASSARI - Si è insediata questa mattina (giovedì), a Palazzo Ducale, la nuova Commissione sulle disabilità del Comune di Sassari. Sono undici i componenti: Francesca Arcadu (rappresentante dell'associazione Uildm), Ermelinda Delogu (Progetto lavorabile Sardegna onlus), Francesco Simula (Parkinson Sassari onlus), Gianfranco Favini (Volontariato Alzheimer), Giovanni Guido (La Sorgente), Amalia Adriana Rocco (Basaglia onlus), Claudia Porcu (rappresentante dell'ente nazionale per la Protezione e l'assistenza dei sordi onlus), le due consigliere comunali Sofia De Martis e Laura Useli, Paola Cossu (in rappresentanza dell'Azienda tutela della salute della Sardegna) e Giuseppina Tanda (Ufficio scolastico regionale).



Alla riunione erano presidenti anche il presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru e gli assessori comunali ai Servizi sociali Antonello Sassu, alla Cultura, sport, attività educative e pari opportunità Rosanna Arru. Delogu è stata nominata presidente, mentre i vicepresidenti sono Arcadu e Favini, con Guido segretario.



L'insediamento è stata l'occasione per conoscersi e delineare le prime idee ed impressioni sulle linee da seguire nel corso del mandato, con la volontà di rafforzare il dialogo tra associazioni, terzo settore, enti che operano a diverso titolo nel territorio, per una politica di inclusione, che può basarsi esclusivamente sul confronto e sulla comunicazione. La Commissione opera in piena autonomia, in collaborazione con l'Amministrazione, e ha tra i suoi compiti quello di dare voce ai bisogni delle persone con disabilità del territorio comunale, la diffusione dei temi legati alla disabilità con campagne di sensibilizzazione, opera per favorire l'inserimento delle politiche sulle disabilità, può suggerire proposte al sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale, nella fase di impostazione della proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale che coinvolgano le persone con disabilità.



L'incarico di componente della Commissione è gratuito e non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni. Per la prima volta, fanno parte della Commissione anche un rappresentante dell'Ats ed uno dell'Ufficio scolastico regionale, come previsto dal regolamento che disciplina il funzionamento dell'organo, modificato di recente dal Consiglio comunale.