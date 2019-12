Condividi | Cor 17:48 La brutta figura rimediata con la città Unesco, non fa demordere. Il gruppo consiliare algherese di Forza Italia ribatte al vicesindaco di Pesaro. «Mancano protocollo e verbale», poi l´invito a Vimini e Ricci (il sindaco) ad Alghero «Lanterne volate senza verbale»



ALGHERO - In attesa delle colombe bianche che decoreranno il nuovo allestimento dell'albero natalizio di Piazza Porta Terra [



Tanto che Nunzio Camerada, Tatiana Argiolas, Giuseppe Musu e Giovanni Spano sentono la necessità d'intervenire ancora e puntualizzare alcuni passaggi. «Le lanterne risultano consegnate senza la firma di un protocollo che prevedesse diritti ed obblighi delle parti nella consegna» precisano i quattro consiglieri Azzurri. Ma non è tutto: non sarebbero neppure state prelevate da maestranze pesaresi «ma consegnate ad un vettore dalla Fondazione Alghero pur in assenza di protocollo e di verbale di consegna sullo stato di consistenza».



La nota si chiude infine all'insegna della cordialità istituzionale. Sarebbe un vero peccato, infatti, se i buoni rapporti tradizionalmente instaurati da Alghero con le altre città Unesco s'interrompessero bruscamente per simili questioni. Tanto che i quattro consiglieri si spingono ad invitare in città Daniele Vimini e Matteo Ricci (il sindaco), «certi che potranno apprezzare il senso di ospitalità e fratellanza della comunità algherese e le bellezze della Riviera del Corallo».



Nella foto: le lanterne d'autore installate ad Alghero ed impreziosite nel 2018 con i rami di corallo Commenti ALGHERO - In attesa dellebianche che decoreranno il nuovo allestimento dell'albero natalizio di Piazza Porta Terra [ GUARDA ], ad Alghero tiene banco la querelle innescata da Forza Italia sulle lanterne d'autore volate a Pesaro [ LEGGI ]. Non basta la replica del vicesindaco e assessore alla Bellezza, Daniele Vimini, a spegnere le polemiche [ LEGGI ].Tanto che Nunzio Camerada, Tatiana Argiolas, Giuseppe Musu e Giovanni Spano sentono la necessità d'intervenire ancora e puntualizzare alcuni passaggi. «Le lanterne risultano consegnate senza la firma di un protocollo che prevedesse diritti ed obblighi delle parti nella consegna» precisano i quattro consiglieri Azzurri. Ma non è tutto: non sarebbero neppure state prelevate da maestranze pesaresi «ma consegnate ad un vettore dalla Fondazione Alghero pur in assenza di protocollo e di verbale di consegna sullo stato di consistenza».La nota si chiude infine all'insegna della cordialità istituzionale. Sarebbe un vero peccato, infatti, se i buoni rapporti tradizionalmente instaurati da Alghero con le altre cittàs'interrompessero bruscamente per simili questioni. Tanto che i quattro consiglieri si spingono ad invitare in città Daniele Vimini e Matteo Ricci (il sindaco), «certi che potranno apprezzare il senso di ospitalità e fratellanza della comunità algherese e le bellezze della Riviera del Corallo».Nella foto: le lanterne d'autore installate ad Alghero ed impreziosite nel 2018 con i rami di corallo