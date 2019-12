video Condividi | Cor 12:40 Dopo le "Lanterne d´autore" e l´albero di Corallo, colombe bianche nell´albero di Piazza Porta Terra ad Alghero, in continuità col progetto realizzato in primavera con le "gabbiette" nel centro storico, omaggio ai 20 anni del parco. Adriana Caria racconta il nuovo magico allestimento di Tonino Serra Natale, colombe bianche in Torre



ALGHERO - Nonostante le brutte figure rimediate con Pesaro, la città creativa Unesco con cui Alghero aveva stretto negli anni una collaborazione artistica con l'intento di fare rete ed entrare nel network mondiale delle città di cultura, la Riviera del corallo vuole stupire ancora. Così, dopo le "



E' tradizione che l'albero di Piazza Porta Terra da diversi anni sia l'immagine principe del Natale algherese, poiché posizionato in un punto cruciale di ingresso alla città. La sua luce e il suo allestimento suscitano stupore, meraviglia in tutti che coloro che lo guardano: cittadini algheresi, turisti e bambini. Diventando negli anni veri e propri simboli della città nel mondo, tante le fotografie scattate e veicolate. Il flower interior designer Tonino Serra, autore del progetto, insieme all'attuale Amministrazione e la Fondazione Alghero, hanno prediletto così la continuità con l'arredo urbano ancora presente nelle vie del centro cittadino, i “Paesaggi di luce”. Tanto che l'albero di quest'anno vedrà come protagonista le gabbie colorate, il colore bianco, simbolo della pace, per gli uccelli in libertà, realizzati ed offerti dalla Nobento e l'oro per le bellissime stelle che lo decoreranno.



