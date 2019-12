Condividi | Red 18:31 Nella Sala conferenze de Lo Quarter ad Alghero, è in programma un incontro pubblico dell’Amministrazione comunale, rappresentata dall´assessore Emiliano Piras, con, al centro, i temi dell’urbanistica e dell’edilizia privata Edilizia ed urbanistica: incontro al Quarter



ALGHERO – Domani, venerdì 6 dicembre, alle 10.30, nella Sala conferenze de Lo Quarter, è in programma un incontro pubblico dell’Amministrazione comunale con, al centro, i temi dell’urbanistica e dell’edilizia privata. L’assessore comunale Emiliano Piras intende avviare un nuovo corso di confronto con i tecnici del territorio. «Sono invitati i professionisti che si occupano di questo importante settore, con i quali vogliamo instaurare un nuovo rapporto di collaborazione - spiega Piras – soprattutto in previsione della una nuova fase di programmazione che ci vede impegnati per il varo dei procedimenti urbanistici di grande importanza per lo sviluppo del territorio». All'incontro sono stati invitati l'Ordine degli ingegneri della provincia di Sassari, l'Ordine degli architetti e pianificatori, il Collegio provinciale dei geometri, dei periti industriali e degli agronomi.



Nella foto: l'assessore comunale Emiliano Piras Commenti ALGHERO – Domani, venerdì 6 dicembre, alle 10.30, nella Sala conferenze de Lo Quarter, è in programma un incontro pubblico dell’Amministrazione comunale con, al centro, i temi dell’urbanistica e dell’edilizia privata. L’assessore comunale Emiliano Piras intende avviare un nuovo corso di confronto con i tecnici del territorio. «Sono invitati i professionisti che si occupano di questo importante settore, con i quali vogliamo instaurare un nuovo rapporto di collaborazione - spiega Piras – soprattutto in previsione della una nuova fase di programmazione che ci vede impegnati per il varo dei procedimenti urbanistici di grande importanza per lo sviluppo del territorio». All'incontro sono stati invitati l'Ordine degli ingegneri della provincia di Sassari, l'Ordine degli architetti e pianificatori, il Collegio provinciale dei geometri, dei periti industriali e degli agronomi.Nella foto: l'assessore comunale Emiliano Piras