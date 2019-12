Condividi | Red 9:12 Il giovane Andrea Occhini, che ha vissuto quattordici dei suoi sedici anni in modo intenso e vivace in terra algherese, sarà ricordato sabato, alle 17, nella sala conferenze de Lo Quarter Alghero ricorda un Coraggioso ragazzo



ALGHERO - «Coraggioso ragazzo». Così Alghero ricorda il giovane Andrea Occhini, che ha vissuto quattordici dei suoi sedici anni in modo intenso e vivace in terra algherese. Sarà ricordato domani, sabato 7 dicembre, alle 17, nella sala conferenze de Lo Quarter. Sarà un incontro di arte, musica, poesie e ricordi di quanti hanno conosciuto Andrea. Il ricordo correrà sul filo della poesia e della narrazione di sua madre, Anna Borghi, ed il tributo di Lorella Pepe, Pere Luis Alvau, Mauro Uselli, Riccardo Lai, Ietta Are e Daniela Montisci



