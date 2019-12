Condividi | Red 17:11 In questi quattro giorni di emergenza idrica, l’Amministrazione comunale di Sassari è in stretto e continuo contatto con Enas ed Abbanoa, sollecitandoli ad avere non solo frequenti aggiornamenti, ma soprattutto ad avere soluzioni celeri Emergenza idrica: «Comune in campo con tutti i mezzi»



SASSARI - In questi quattro giorni di emergenza idrica, l’Amministrazione comunale di Sassari è in stretto e continuo contatto con Enas ed Abbanoa, sollecitandoli ad avere non solo frequenti aggiornamenti, ma soprattutto ad avere soluzioni celeri. L’Amministrazione, che non è competente nella gestione del servizio idrico, sollecita una veloce soluzione del problema all'ente gestore, fornendo alla cittadinanza ogni informazione disponibile. Inoltre, ha fatto il possibile per mitigare il disagio, per quanto nelle sue possibilità, grazie anche alla Protezione civile comunale.



«Sono rimasto in stretto collegamento anche con gli altri sindaci del territorio, che stanno vivendo la stessa situazione, coordinandoci e confrontandoci. Ho sentito costantemente l’Assessorato regionale ai Lavori pubblici. La prefetta Maria Luisa d’Alessandro, con cui ci siamo tenuti in costante contatto, stamattina ha autorizzato i Vigili del fuoco a supportare con le loro autobotti la nostra Protezione civile - ha spiegato il sindaco Gian Vittorio Campus, che ha aggiunto - l'assenza di dichiarazioni all'esterno, che in alcun modo potrebbero risolvere la situazione, non sono certo sintomo di assenza di attività. Non inseguiamo sterili polemiche, ne intendiamo attaccare Abbanoa, che non ha responsabilità in questa emergenza e con cui ci stiamo sentendo costantemente».



In questi giorno, la Protezione civile comunale ha fornito acqua alle comunità ed alle strutture sanitarie, alle case di riposo ed alle residenze sanitarie assistite



