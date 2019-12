Condividi | Antonio Burruni 10:16 Trasferta insidiosa per la compagine algherese, nel campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile. Questa sera, le ragazze di coach Manuela Monticelli giocheranno a Sassari, sul parquet del Basket´90, nel match valido per la quarta giornata del girone di ritorno Basket: la Mercede cerca punti a Sassari



ALGHERO – Trasferta insidiosa per la Mercede Alghero, nel campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile. Questa sera (sabato), alle 18.15, le algheresi giocheranno a Sassari, sul parquet del Basket'90, nel match valido per la quarta giornata del girone di ritorno.



La Mercede vuole spezzare il lungo momento negativo, visto che sabato scorso, al PalaCorbia, è arrivata la quinta sconfitta consecutiva (e sesta nelle ultime sette gare disputate), 64-67, per mano dello Spirito Sportivo Cagliari. Una partita che allunga la serie di sconfitte, ma che ha mostrato una squadra che ha voglia di combattere.



Per questa sfida, coach Manuela Monticelli ha convocato Alessia Corbia, Asia Kaleva, Elisa Lubrano, Laura Masnata, Tijana Mitreva, Veronica Monti, Chiara Obinu, Carla Spiga, Valentina Usai, Giada Zidda. Ancora assente la lungodegente Ivona Kozhobashiovska (che dovrebbe rientrare a gennaio 2020).