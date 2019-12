Condividi | Red 11:23 Domani sera, la Libreria Cyrano dedicherà una serata alla storia della città di Alghero. Luciano Deriu, Giusy Piccone, Franco Sanna e Roberto Barbieri la racconteranno partendo dal libro “Alghero, La storia e i protagonisti-la città, le famiglie, la vita quotidiana”, appena pubblicato da Deriu con le edizioni Carlo Delfino Alghero, tra storia e realtà



ALGHERO – Domani, domenica 8 dicembre, alle 18.30, la Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, dedicherà una serata alla storia della città di Alghero. Luciano Deriu, Giusy Piccone, Franco Sanna e Roberto Barbieri la racconteranno partendo dal libro “Alghero, La storia e i protagonisti-la città, le famiglie, la vita quotidiana”, appena pubblicato da Deriu con le edizioni Carlo Delfino.



Il racconto di una città, la storia, i personaggi, le famiglie che hanno vissuto da protagonisti il corso degli eventi. Governatori, popolani, marinai, nobili, banditi, preti, poeti, eroi ed eroine nella storia antica e recente. Un grande affresco per la città catalana d’Italia. E tante immagini con disegni e ritratti in una grafica innovativa e preziosa come un libro d’arte



L'algherese Luciano Deriu, docente di storia nei licei, ecologista, ha pubblicato con Delfino diverse opere di storia urbana e di carattere ambientale. Ultima pubblicazione, nel 2015, “Il Piccolo Principe dall’isola alle stelle” racconta gli ultimi mesi della vita di Antoine de Sant Exupéry trascorsi in Sardegna. Sue pubblicazioni sono, tra le altre, “Sardegna, paesaggi e culture”, “Alghero, la città antica”, “Parchi e Aree protette della Sardegna”.



Nella foto: Luciano Deriu Commenti ALGHERO – Domani, domenica 8 dicembre, alle 18.30, la Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, dedicherà una serata alla storia della città di Alghero. Luciano Deriu, Giusy Piccone, Franco Sanna e Roberto Barbieri la racconteranno partendo dal libro “Alghero, La storia e i protagonisti-la città, le famiglie, la vita quotidiana”, appena pubblicato da Deriu con le edizioni Carlo Delfino.Il racconto di una città, la storia, i personaggi, le famiglie che hanno vissuto da protagonisti il corso degli eventi. Governatori, popolani, marinai, nobili, banditi, preti, poeti, eroi ed eroine nella storia antica e recente. Un grande affresco per la città catalana d’Italia. E tante immagini con disegni e ritratti in una grafica innovativa e preziosa come un libro d’arteL'algherese Luciano Deriu, docente di storia nei licei, ecologista, ha pubblicato con Delfino diverse opere di storia urbana e di carattere ambientale. Ultima pubblicazione, nel 2015, “Il Piccolo Principe dall’isola alle stelle” racconta gli ultimi mesi della vita di Antoine de Sant Exupéry trascorsi in Sardegna. Sue pubblicazioni sono, tra le altre, “Sardegna, paesaggi e culture”, “Alghero, la città antica”, “Parchi e Aree protette della Sardegna”.Nella foto: Luciano Deriu