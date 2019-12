Condividi | Red 16:01 Continua l’attività del Comando provinciale di Cagliari finalizzata al contrasto dello spaccio e della diffusione di sostanze stupefacenti. I Baschi verdi, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno proceduto all’arresto di un 28enne residente a Quartu Sant´Elena Spacciatore arrestato a Quartu



CAGLIARI - Continua l’attività del Comando provinciale di Cagliari finalizzata al contrasto dello spaccio e della diffusione di sostanze stupefacenti. I Baschi verdi, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno proceduto all’arresto di un 28enne residente a Quartu Sant'Elena. Ieri sera (venerdì), i finanzieri, durante un posto di controllo lungo Viale Europa, prima hanno sottoposto a controllo un 39enne, trovato in possesso di 0,55grammi di hashish e segnalato all’Autorità prefettizia. Poi, hanno controllato il quartese, fermato alla guida del suo veicolo.



Fin dalle prime fasi dell’ispezione, l’unità cinofila delle Fiamme gialle ha “puntato” il giovane, che è stato infatti trovato in possesso di sette dosi di marijuana (per complessivi 6,25grammi) e nove dosi di hashish (6,73grammi in tutto). Il controllo del veicolo ha consentito di rinvenire 115euro, ritenuto provento di precedenti attività di spaccio, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Di conseguenza, i finanzieri hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione dello spacciatore, dove sono stati trovati 211grammi di marijuana in infiorescenze, altri 211grammi di marijuana in rametti, 2,8grammi di hashish, due coltellini intrisi di sostanze stupefacenti, due bilancini di precisione e bustine utili al confezionamento delle dosi. I Baschi verdi hanno rinvenuto anche due riproduzioni adesive di una targa automobilistica, risultata registrata al Pra della Lombardia.



Lo spacciatore, tratto in arresto, è stato processato per direttissima e nei suoi confronti è stato disposto l'obbligo di dimora nel proprio comune di residenza. Nel corso del 2019, l'azione della Guardia di finanza di Cagliari nel settore del contrasto allo spaccio e diffusione delle sostanze stupefacenti ha complessivamente condotto alla segnalazione alla Prefettura di 305 persone (di cui trentotto minorenni), alla denuncia all'Autorità giudiziaria di settanta persone (di cui una minorenne), all'arresto di cinquantadue spacciatori ed al sequestro di 18,2chilogrammi di cocaina, 15,7chilogrammi di marijuana, 21,8chilogrammi di hashish, 6chilogrammi di eroina e novantuno spinelli.