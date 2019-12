Condividi | A.B. 20:55 Al PalaCorbia, la compagine algherese cede 5-9 contro la Dym sport, nel match valido per il campionato regionale di serie C1. Di Luca Todde (doppietta), Valerio Fiori, Alessio Becca ed Alessio Trentadue le reti locali Calcio a 5: Futsal ko a domicilio



ALGHERO - La Futsal Alghero resta a mani vuote dopo il match casalingo contro la Dym sport, che sbanca per 5-9 il PalaCorbia e si vendica del ko della stagione scorsa ai play-off. Il match, valido per il campionato regionale di serie C1 di calcio a 5, sembrava essersi messa sui binari giusti per gli algheresi, con l’immediato vantaggio di Luca Todde.



Ma gli ospiti reagiscono e ribaltano la partita, andando sull'1-3, approfittando di alcuni errori giallorossi. Valerio Fiori ci mette lo zampino per il 2-3, ma subito dopo la Dym sport riallunga. Al quarto d’ora, arriva il 2-5 ospite, con una deviazione sfortunata per gli algheresi, che a un minuto dalla fine subiscono anche il sesto gol.



Ad inizio ripresa ,un altro banale errore permette alla Dym sport di andare sul 2-7. Alessio Becca, su punizione, firma il 3-7. Poi, diverse occasioni giallorosse in rapida successione. Il quarto gol arriva comunque, con Alessio, Trentadue, ma gli ospiti riallungano e spegnono gli entusiasmi. Arriva anche il 4-9 ospite, poi Todde va in rete per il definitivo 5-9.