Basket: la Mercede torna alla vittoria

ALGHERO - La Mercede torna alla vittoria. Dopo un periodo nero, la compagine algherese sbanca per 52-68 il campo del Basket 90 Sassari, nel match valido per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile.



Partita sempre condotta dalle ospiti, che chiudono al 10' sul +12, confermato anche al rientro negli spogliatoi per la pausa di metà gara. Al rientro dall'intervallo lungo, la musica non cambia, con le algheresi che arrivano al 30' con 13lunghezze di vantaggio. Infortunio al ginocchio per Tijana Mitreva. Partita sfortunata anche per due cestiste sassaresi, per problemi simili.



Negli ultimi dieci minuti di gara, la Mercede supera il +20, coach Monticelli fa girare tutte le ragazze a disposizione, con l'esordio in serie B per le giovanissime Eleonora Zoncu (classe 2005) e Chiara Migoni (2004). Top scorer del match Asia Kaleva, autrice di 16punti, ben coadiuvata da Alessia Corbia con 14 e Chiara Obinu con 10. Tra le locali, si segnalano i 10 punti di Arnò ed Augias.



BASKET 90 SASSARI-MERCEDE ALGHERO 52-68:

BASKET 90 SASSARI: F.Pinna 6, C.Pinna 2, Pilo, Marchi 5, Delogu 9, Villani 2, Cadoni, Sanna 8, Garau, Arnò 10, Augias 10, Scanu. Coach Andrea Bellino.

MERCEDE ALGHERO: Kaleva 16, Spiga 2, Lubrano, Corbia 14, Zidda 9, Masnata 4, Mitreva 9, Zoncu, Migoni, Usai 4, Monti, Obinu 10. Coach Manuela Monticelli.

