Alghero bike: Stefano Piras non si ferma mai



ALGHERO – Sabato, Villacidro ha ospitato la quinta tappa del Gran prix Efisio Melis, gara ciclstica specialità ciclocross. Sempre confermate le 120 presenze di atleti distribuite nelle varie categorie, questa volta l'Alghero bike si è presentata a ranghi completi, con otto atleti.



La prima batteria da 60' ha visto la presenza di Stefano Piras che, a causa di una brutta partenza, ha dovuto sacrificare due giri per recuperare le prime posizioni, per poi andare in progressione, prendendo la testa ed andando a vincere con grande vantaggio nella categoria Master 2, centrando la quinta vittoria consecutiva ed ottenendo la quinta piazza assoluta. Nella seconda partenza, con la batteria da 40', ai nastri di partenza il presidente Luciano Catogno (che ha chiuso la prova in sesta posizione nella M5), Giovanni Manzottu (quinto nella M6) e Bianca Maria Manca (quarta tra le Donne).



Spazio poi alle categorie giovanili, con gli Esordienti e gli Allievi nella batteria da 30'. In lizza ,Onofrio Ruiu (Allievi Secondo anno), giunto settimo, e Matteo Sanna (Esordienti Secondo anno), decimo. In chiusura di giornata agonistica, ultima partenza per la categoria G6, nella batteria da 20', con Davide Demartis giunto quarto ,Davide Martinez sesto e Mattia Solferino 12esimo. Prossimo appuntamento, domenica 15 dicembre, a Sestu, per la sesta prova del Gran prix.



