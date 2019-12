Condividi | Cor 13:15 Parole di Andrea Delogu, presidente della Fondazione Alghero, che annuncia ad iniziare da questa settimana fino a Capodanno, il raddoppio delle ore di apertura del Museo della Città (via Carlo Alberto) e del Museo del Corallo (via XX Settembre) Cap d´Any: musei aperti 72 ore a settimana



«Passeremo dalle attuali 35 ore a ben 72 di apertura nelle settimane fra Natale e Capodanno» è l'annuncio di Delogu, che sottolinea come si tratti «soltanto un primo passo per valorizzare la nostra offerta culturale». Dal 15 dicembre al 6 gennaio, previsto anche un biglietto unico (costo 10 euro), per visitare il Museo della Città, il Museo del Corallo, il Museo Diocesano e il sito archeologico di Palmavera, con un risparmio di circa il 50% rispetto ai prezzi dei singoli siti.