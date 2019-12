Condividi | A.B. 17:11 Nei match validi per la decima giornata del girone G, l´Audax sbanca per 2-4 i campi del Calmedia Bosa, mentre i ragazzi di Villassunta cedono 6-2 sul campo della capolista Ittiri sprint Seconda categoria: Audax poker, Treselighes ko



ALGHERO - Nei match validi per la decima giornata del girone G del campionato di Seconda categoria, l'Audax algherese sbanca per 2-4 i campi del Calmedia Bosa, mentre il Treselighes cede 6-2 sul campo della capolista Ittiri sprint.



CALMEDIA BOSA-AUDAX ALGHERESE 2-4:

CALMEDIA BOSA: Arca, Lai (1'st A.Tanda), N.Tanda, Cadoni, Nurchi, Fiorini, Verrando (24'st Serra), Sechi, Ruggiu (29'st Ferraris), Mura (42'st Cossu), Penduzzu.

AUDAX ALGHERESE: Sotgiu, Caddeo, Carta, Ortu, Catogno (44'st Mureddu), Soggiu, Riu, China (30'st R.Baldino), Riccardo Baldino (39'st Soddu), Tedde, Cecconello.

ARBITRO: Porrello di Alghero.

RETI: 4' Carta, 19' Ruggiu, 33' Riccardo Baldino, 3'st Mura, 19'st Riccardo Baldino, 24'st Caddeo.



ITTIRI SPRINT-TRESELIGHES 6-2:

ITTIRI SPRINT: Manca, Simula, Desole, Porcu (14'st Nuoto), Pischedda, Puggioni, Chighine (40'st Scanu), Saba, D.Meloni (20'st F.Salaris), Piras, Baldino.

TRESELIGHES: Ferraresi, Ballarini, Argiolas, Guerriero, S.Salaris, Agostini, Ascione, Perrone, Fall (20'st Rizzu), Frau, Finetti (29'st Marras).

ARBITRO: Canu di Alghero.

RETI: 5' Frau, 44' Puggioni, 3'st Piras, 19'st Baldino, 32'st Frau, 39'st Puggioni, 40'st Baldino, 48'st Baldino.



Risultati della giornata:

Calmedia Bosa-Audax algherese 2-4

Caniga-Sporting Cantera 1-4

Ittiri sprint-Treselighes 6-2

Mara-Boyl Putifigari 1-2

Padria Duospedes 2-2

San Paolo apostolo-Florinas 0-1

Sennori-Ploaghe 2-1



Classifica: Ittiri sprint 24; Ploaghe e Sennori 23; Florinas 20; Audax algherese e Boyl Putifigari 19; Treselighes*, Mara e San Paolo apostolo 11; Sporting Cantera 10; Duospedes 8; Calmedia Bosa 7; Caniga e Padria 4. (* un punto di penalizzazione).



Nella foto: Alessandro Frau, autore di una doppietta