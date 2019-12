Condividi | Red 20:16 Al via nei primi otto municipi l´apertura dei punti di assistenza clienti del gestore idrico unico. Dalla settimana prossima, saranno operativi ad Ales, Calangianus, Carloforte, Dolianova, Lula, Nurri, Orosei e Tiana Punti Abbanoa in otto comuni



CAGLIARI - Dall’app e sportello on-line per chi ha familiarità con le ultime tecnologie agli sportelli nei Comuni per le persone con minore dimestichezza: nelle prossime settimane saranno attivati i corner di Abbanoa nei primi otto Municipi: Ales, Calangianus, Carloforte, Dolianova, Lula, Nurri, Orosei e Tiana. Ieri (mercoledì), sono iniziati i corsi dei dipendenti comunali che, all’interno delle proprie Amministrazioni locali, seguiranno i clienti nelle pratiche legate al servizio idrico integrato. E’ il frutto dell’intesa già raggiunta sull’avvio sperimentale del servizio “Uno sportello in Comune” tra all’amministratore unico di Abbanoa Abramo Garau ed i sindaci Francesco Mereu (Ales), Fabio Albieri (Calangianus), Salvatore Puggioni (Carloforte), Ivan Piras (Dolianova), Mario Calia (Lula), Antonello Atzeni (Nurri), Nino Canzano (Oresei) e Francesco Zucca (Tiana). Al progetto hanno aderito anche l’Unione dei Comuni dell’Anglona e della bassa valle del Coghinas



La scorsa estate sono stati attivati i nuovi “sportello on-line” dal sito internet Abbanoa e l'app per smartphone e tablet che consentono di far praticamente qualsiasi tipo di prestazione in qualsiasi posto uno si trovi. Abbanoa ha investito ingenti risorse per mettere a disposizione dei clienti una piattaforma tecnologica di ultima generazione che permette di operare ovunque ci si trovi. Dal proprio pc e dall’app per tablet e smartphone i clienti possono scaricare le fatture, effettuare pagamenti, contratti, volture, reclami e tutto ciò che si fa agli sportelli da qualsiasi parte del mondo. Abbanoa, però, si è posta il problema di accompagnare anche le persone che hanno più difficoltà con le nuove tecnologie e che, proprio grazie alle nuove tecnologie, non avranno l’obbligo ed il fastidio di doversi muovere per raggiungere gli sportelli. Per questo motivo, L’Azienda ha avviato un progetto, che per i primi sei mesi partirà in fase sperimentale, da portare avanti in collaborazione con i Comuni o con le Unioni di Comuni. Abbanoa attiverà, direttamente nei locali indicati dalle Amministrazioni locali, un terminale collegato allo sportello on-line. I clienti che si rivolgeranno allo sportello comunale avranno a disposizione un operatore comunale appositamente formato da Abbanoa, che li assisterà in tutte le operazioni. In questo modo, lo sportello avrà la flessibilità degli orari decisi dall'Amministrazione comunale ed una presenza capillare in tutto il territorio della Sardegna.



I Comuni metteranno a disposizione un locale nel quale ricevere i clienti ed uno o più dipendenti, che guideranno i clienti nell'utilizzo del servizio; Abbanoa fornirà le strutture e gli arredi necessari per ricevere ed assistere i clienti, formerà i dipendenti comunali che l'Amministrazione indicherà, offrirà l'assistenza necessaria in caso di difficoltà particolari ed erogherà un contributo economico al Comune commisurato al numero di pratiche trattate. Il sistema permetterà di offrire agli abitanti dei Comuni aderenti un servizio di prossimità molto importante, capace di qualificare in modo positivo il rapporto tra cittadini ed Amministrazione locale, tra Abbanoa e clienti. Gli sportelli comunali si aggiungono agli uffici di assistenza clienti Abbanoa già presenti nel territorio: otto sportelli distrettuali (Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia, Lanusei, Iglesias e Sanluri), otto sportelli minori (Carbonia, Isili, Macomer, Alghero, Ozieri, Arzachena, Tempio e Tortolì) e tredici sportelli stagionali (Assemini, Decimomannu, Domus de Maria, Pula, Sarroch, Sestu, Villa San Pietro, Siniscola, Sorgono, La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Palau e Golfo Aranci).