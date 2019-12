video Condividi | Antonio Burruni 13:22 Nel match valido per il girone d´andata del campionato regionale di serie C2, la compagine algherese giocherà questa sera, alle 21.30, al Palazzetto Brunelleschi di Porto Torres contro l´Happy Fitness. Ecco le impressioni prepartita di mister Antonio Baldino ai microfoni del Quotidiano di Alghero Calcio a 5: anticipo per l´Audax



ALGHERO - Anticipo del venerdì per l'Audax, che questa sera, alle 21.30, al Palazzetto “Brunelleschi” di Porto Torres disputerà il match valido per il girone d'andata del campionato regionale di serie C2 contro l'Happy Fitness. La compagine algherese occupa la quinta piazza della classifica e gli avversari di giornata seguono immediatamente alle spalle.



Le ultime due partite del 2019 chiuderanno il girone d'andata. La graduatoria parziale deciderà gli accoppiamenti per la Coppa Italia di categoria.



Audax con qualche defezione. Per questa sera, mister Antonio Baldino ha convocato Giancarlo Balbina, Andrea Cotza, Ciro D'Antonio, Antonio Deruda, Matteo Dettori, Juan Luis Giron Pons, Andrea Moro, Stefano Oggianu, Luca Puledda, Emanuele Roma, Andrea Sechi e Fabio Toro.



Nella foto: mister Antonio Baldino Commenti ALGHERO - Anticipo del venerdì per l'Audax, che questa sera, alle 21.30, al Palazzetto “Brunelleschi” di Porto Torres disputerà il match valido per il girone d'andata del campionato regionale di serie C2 contro l'Happy Fitness. La compagine algherese occupa la quinta piazza della classifica e gli avversari di giornata seguono immediatamente alle spalle.Le ultime due partite del 2019 chiuderanno il girone d'andata. La graduatoria parziale deciderà gli accoppiamenti per la Coppa Italia di categoria.Audax con qualche defezione. Per questa sera, mister Antonio Baldino ha convocato Giancarlo Balbina, Andrea Cotza, Ciro D'Antonio, Antonio Deruda, Matteo Dettori, Juan Luis Giron Pons, Andrea Moro, Stefano Oggianu, Luca Puledda, Emanuele Roma, Andrea Sechi e Fabio Toro.Nella foto: mister Antonio Baldino • Guarda e condividi il video su Alguer.tv