Reis a Sassari: pubblicato il bando

SASSARI – Il Comune di Sassari ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale l'avviso integrale per l'individuazione dei destinatari del Reddito di inclusione sociale. Questo prevede l'erogazione di un sussidio economico per le famiglie che vivono una situazione di difficoltà economica, per la durata di dodici mesi, ed è condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva per il superamento della condizione di povertà.



Le domande potranno essere consegnate a mano da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre e dal 7 al 31 gennaio 2020 nelle sedi territoriali del Settore Politiche, servizi e coesione sociale negli orari indicati dallo stesso avviso. In alternativa, potranno essere inviate tramite pec all'indirizzo web protocollo@pec.comune.sassari.it o con lettera raccomandata a/r all'indirizzo Comune di Sassari, Palazzo Ducale, Piazza del Comune 1, 07100 Sassari, entro le 12 del 31 gennaio 2020. L'istanza dovrà essere presentata unicamente utilizzando il modulo di domanda allegato all'avviso e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, tutte le dichiarazioni e la documentazione richieste dallo stesso.



Il Reddito di cittadinanza ed il Reis sono incompatibili, pertanto chi percepisce il primo, non può accedere al secondo. Non ha diritto al Reis chi, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda e chi è stato ammesso al Rdc. Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico, definito dal Servizio sociale, in base ai reali bisogni delle famiglie, attraverso la loro presa in carico professionale. Coerentemente con gli obiettivi della legge istitutiva del Reis, il progetto di inclusione attiva deve essere attivato contestualmente alla concessione del sussidio economico.