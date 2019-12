Condividi | Antonio Burruni 9:12 Nel match valido per la decima giornata del campionato regionale di serie C2, la compagine algherese vince per 3-4 al Palazzetto Brunelleschi, tana dell´Happy Fitness. Di Fabio Toro, Emanuele Roma, Stefano Oggianu ed Andrea Sechi le reti ospiti Calcio a 5: l´Audax sbanca Porto Torres



ALGHERO - L'Audax sbanca Porto Torres. Nel match valido per la decima giornata del campionato regionale di serie C2, la compagine algherese vince per 3-4 al Palazzetto Brunelleschi, tana dell'Happy Fitness.



PRIMO TEMPO. Sono stati i padroni di casa ad andare in vantaggio per primi, al 5', grazie ad una rete di Antonio Sanna. Ospiti sfortunati nella prima parte di gara, dove si registrano un palo di Ciro D'Antonio al 12' ed una traversa di Antonio Deruda al 24'. Ma, un minuto dopo, l'Audax trova il pari con Fabio Toro. Neanche il tempo di esultare ed i turritani tornano in vantaggio, stavolta con Piero Farris. Potrebbe essere un colpo per il morale algherese, che invece trova la prima spallata vincente, segnando due reti nel giro di tre minuti, con Emanuele Roma al 27' e Stefano Oggianu alla mezz'ora. L'Audax torna così negli spogliatoi in vantaggio per 2-3.



SECONDO TEMPO. Al 41', gli algheresi calano il poker con Andrea Sechi, ma non è finita. Otto minuti dopo, capitan Deruda deve abbandonare il campo per un infortunio. A sei minuti dalla fine, l'Happy Fitness prova a riaprire il match con la rete del loro capitano, Giovanni Delogu: è il 3-4, ma l'Audax regge e festeggia una vittoria esterna conquistata con grinta.



HAPPY FITNESS PORTO TORRES-AUDAX ALGHERESE 3-4:

HAPPY FITNESS PORTO TORRES: Mandras, Bruno, Soggia, Delogu, Sanna, Cuccuru, Farris, Manconi, Scanu, Pianezza, Sechi, Fiori.

AUDAX ALGHERESE: Puledda, Roma, Giron Pons, Moro, Oggianu, D'Antonio, Balbina, Sechi, Deruda, Toro, Cotza, Dettori. Allenatore Antonio Baldino.

RETI: 5' Sanna, 25' Toro, 26' Farris, 27' Roma, 30' Oggianu, 11'st Sechi, 24'st Delogu.



