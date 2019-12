Condividi | A.B. 21:01 La compagine algherese torna a mani vuote da Morgongiori e scivola in classifica, superata dall’Ales, che si impone per 4-3 nel match valido per la 12esima giornata del campionato regionale di serie C2 Calcio a 5: Futsal ko



ALGHERO – La Futsal Alghero torna a mani vuote da Morgongiori e scivola in classifica, superata dall’Ales, che si impone per 4-3 nel match valido per la 12esima giornata del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Primo tempo che si chiude sul 3-1 per i padroni di casa.



Per i giallorossi a segno Canu. Nella ripresa, la compagine algherese accorcia con Fozzi, ma poi Trentadue sbaglia il rigore del possibile pari.



Finale convulso: Fozzi la riacciuffa (3-3), firmando la doppietta personale, ma negli ultimi secondi arriva la doccia gelata, con il gol dell'Ales per il definitivo 4-3. Sabato 21 dicembre, la Futsal Alghero ospiterà l'Elmas per l'ultimo match del girone di andata.