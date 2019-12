Condividi | A.B. 9:11 Nel match valido per la nona giornata del girone E, lo Sporting Uri si impone per 2-3 sul sintetico del Pintore-Caddeo di Olmedo. Di Paolo Pittalis la doppietta dei giallorossi, che restano al settimo posto Terza categoria: sconfitta per la 1945 Alghero



Di Paolo Pittalis la doppietta dei giallorossi, che restano al settimo posto, con 9punti. La compagine algherese è scesa in campo con Mascia, E.Marras, Tirotto, Tanca, Mingozzi, Keita, Salaris, Alessandro Deriu, Beye Limamoul, Pitalis ed Antonio Deriu Antonio.