Nuova settimana per l´Ute Alghero

ALGHERO – Si apre una nuova settimana per l'Università per le tre età di Alghero. Sono due gli appuntamenti, nella sede di Via Sassari 179, alle 16.30. Domani, martedì 17 dicembre, la responsabile dell’Unità di valutazione Alzheimer della Clinica neurologica Anna Rita Piras terrà una conferenze intitolata “Le immagini mentali nelle demenze”. Giovedì 19, lo scrittore Vindice Lecis presenterà il suo ultimo romanzo, “Il visitatore”, lo straordinario racconto del naufragio nella baia di Porto Conte del mercantile con a bordo la statua lignea di un Cristo crocefisso ancora imballata.



