Condividi | Antonio Burruni 21:04 Sono ore di fibrillazione in casa Audax C5. Ed è una corsa contro il tempo per la dinamica improvvisa dell´opportunità che si presenta a mister Antonio Baldino: l´arrivo in squadra di Dilan Steven, figlio di Luis “Vaca” Salcedo Calcio a 5: l´Audax sogna il colpo



ALGHERO - Sono ore di fibrillazione in casa Audax C5. Ed è una corsa contro il tempo per la dinamica improvvisa dell'opportunità che si presenta a mister Antonio Baldino.



Infatti, come spiega il tecnico algherese, «è arrivata una telefonata da un carissimo amico colombiano (sì proprio lui, il grande Vaca), che recita queste testuali parole: Anto, sai che io dovrò sempre ringraziare la città di Alghero per l'affetto ricevuto nei miei anni trascorsi con l'Alguer C5 dei fratelli Bitti. Ti chiedo un favore da amico: prendi mio figlio Dilan Steven ad Alghero con te all'Audax sino a fine campionato. Sono sicuro che la vicinanza dei tuoi ragazzi (alcuni miei ex compagni) e l'affetto della città siano fondamentali per la crescita del ragazzo».



Stringato il commento di Baldino: «sarebbe bello, ho i brividi solamente a pensare a questa opportunità che ci si presenta. Di tutta la situazione mi fanno piacere il lato umano e di amicizia tra noi ed il riconoscimento per la nostra città. Se ad oggi esiste l'Audax C5 è grazie a Luis Salcedo, che con le sue giocate ed il suo talento ci ha fatto appassionare a questo stupendo sport. Ci proveremo, dovrò parlare con alcuni sponsor, ma di una cosa sono sicuro: immagino l'impatto mediatico che avrà un arrivo sui tantissimi bambini algheresi. Grazie mille Luis per le belle parole e per aver pensato a noi, spero di riuscire ad accontentarti».



Nella foto: Luis Vaca Salcedo e Dilan Steven Salcedo Bocanegra Commenti ALGHERO - Sono ore di fibrillazione in casa Audax C5. Ed è una corsa contro il tempo per la dinamica improvvisa dell'opportunità che si presenta a mister Antonio Baldino.Infatti, come spiega il tecnico algherese, «è arrivata una telefonata da un carissimo amico colombiano (sì proprio lui, il grande Vaca), che recita queste testuali parole: Anto, sai che io dovrò sempre ringraziare la città di Alghero per l'affetto ricevuto nei miei anni trascorsi con l'Alguer C5 dei fratelli Bitti. Ti chiedo un favore da amico: prendi mio figlio Dilan Steven ad Alghero con te all'Audax sino a fine campionato. Sono sicuro che la vicinanza dei tuoi ragazzi (alcuni miei ex compagni) e l'affetto della città siano fondamentali per la crescita del ragazzo».Stringato il commento di Baldino: «sarebbe bello, ho i brividi solamente a pensare a questa opportunità che ci si presenta. Di tutta la situazione mi fanno piacere il lato umano e di amicizia tra noi ed il riconoscimento per la nostra città. Se ad oggi esiste l'Audax C5 è grazie a Luis Salcedo, che con le sue giocate ed il suo talento ci ha fatto appassionare a questo stupendo sport. Ci proveremo, dovrò parlare con alcuni sponsor, ma di una cosa sono sicuro: immagino l'impatto mediatico che avrà un arrivo sui tantissimi bambini algheresi. Grazie mille Luis per le belle parole e per aver pensato a noi, spero di riuscire ad accontentarti».Nella foto: Luis Vaca Salcedo e Dilan Steven Salcedo Bocanegra