Pietro Sartore, all´indomani del riconoscimento ottenuto per i lavori eseguiti a San Giovanni, chiedeva scuse pubbliche o almeno il prosieguo di quanto già ben seminato e avviato. Mulas lo attacca: «non cerchi medaglie o medagliette» Fake-news, Mulas richiama Sartore



ALGHERO - Non piacciono a Christian Mulas le dichiarazioni del Consigliere comunale di opposizione sulla posidonia. All´indomani del riconoscimento ottenuto per i lavori eseguiti dal comune di Alghero sull'ex sito di stoccaggio di San Giovanni, infatti, Pietro Sartore aveva parlato apertamente delle fake-news costruite ad arte per fini elettorali contro l'ex assessore Selva, salvo poi constatare che poi le operazioni eseguite vengono anche premiate [



«Come presidente della 5^ Commissione, che si occupa di Ambiente, Parco Naturale, Riserva Marina, Ecologia, Sanità, Cimitero e Protezione civile, invito l'amico consigliere professore Sartore, che cerca il ruolo di leader dell'opposizione, a non "imbrodarsi" troppo su questi temi, a non cercare medaglie o medagliette». Quello di Mulas è un vero e proprio richiamo.



«Lo scorso giugno i cittadini hanno avuto modo di valutare l'operato di Bruno e la proposta di Conoci, bocciando su tutta la linea il primo e premiando massicciamente il secondo. Di bufale e fake news sulle precedenti amministrazioni certo non può essere la sinistra ad insegnare nulla: hanno passato sette anni a inventare falsità per screditare ciò che era stato fatto nei nove anni precedenti dalle giunte di centrodestra... che credibilità possono avere? Non fa nulla, questo è il gioco. Noi continuiamo a lavorare» conclude Christian Mulas (nella foto).