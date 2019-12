Condividi | Antonio Burruni 11:11 Ieri sera, la compagine algherese ha presentato la nuova maglia da gioco che utilizzerà per la seconda parte del campionato regionale di serie C2. Presenti il sindaco Mario Conoci e gli assessori comunali Andrea Montis, Emiliano Piras e Maria Grazia Salaris Calcio 5: l´Audax cambia pelle



ALGHERO - L'Audax cambia pelle. Ieri sera (martedì), nella sala del Caffè del principe, la compagine algherese ha presentato la nuova maglia da gioco che utilizzerà per la seconda parte del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5.



Presenti il sindaco di Alghero Mario Conoci e gli assessori comunali Andrea Montis, Emiliano Piras e Maria Grazia Salaris. Con loro, anche i tre sponsor che “firmano” la maglia: Rumpura, Web Project ed il geometra Stefano Rosella.



Diversi i calciatori ed i dirigenti della squadra algherese, che dopo una falsa partenza, ora sta veleggiando nei piani alti del campionato. In chiusura, mister Antonio Baldino ha tenuto a ringraziare le autorità intervenute e gli sponsor (senza i quali le società sportive locali non potrebbero proseguire la loro attività sociale ed educativa).



Nella foto: l'assessore comunale allo Sport Maria Grazia Salaris e mister Antonio Baldino con la nuova maglia Commenti ALGHERO - L'Audax cambia pelle. Ieri sera (martedì), nella sala del Caffè del principe, la compagine algherese ha presentato la nuova maglia da gioco che utilizzerà per la seconda parte del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5.Presenti il sindaco di Alghero Mario Conoci e gli assessori comunali Andrea Montis, Emiliano Piras e Maria Grazia Salaris. Con loro, anche i tre sponsor che “firmano” la maglia: Rumpura, Web Project ed il geometra Stefano Rosella.Diversi i calciatori ed i dirigenti della squadra algherese, che dopo una falsa partenza, ora sta veleggiando nei piani alti del campionato. In chiusura, mister Antonio Baldino ha tenuto a ringraziare le autorità intervenute e gli sponsor (senza i quali le società sportive locali non potrebbero proseguire la loro attività sociale ed educativa).Nella foto: l'assessore comunale allo Sport Maria Grazia Salaris e mister Antonio Baldino con la nuova maglia