Festival Entula, 108 eventi di successo

ALGHERO - Una diffusione capillare in tutta la Sardegna, con la capacità di coinvolgere lettori, studenti e curiosi, portando i libri e gli autori non solo nei luoghi abituali come librerie, teatri e biblioteche, ma anche in siti poco usuali, come il Museo archeologico-Antiquarium turritanum di Porto Torres o il Circolo nautico La Caletta di Siniscola. I numeri della settima edizione del Festival Éntula sono eloquenti: 108 eventi dal 5 febbraio (Cristiano Cavina ad Olbia) al 13 dicembre (Andrea Pau Melis a Elmas), con trentacinque autori che hanno presentato quarantuno libri. I dati che testimoniano l'aderenza al motto coniato dall'associazione culturale Lìberos, vale a dire “festival letterario diffuso con la Sardegna”, sono relativi ai trentatre centri isolani interessati, con una settantina di sedi diverse, da nord a sud, e soprattutto alla collaborazione di 2venti ‌librerie‌, diciassette ‌biblioteche‌, ‌2ventuno ‌scuole‌, oltre ad associazioni ef altri festival.



Quantità e naturalmente qualità, che è l'unica vera discriminante nell'invitare gli autori, capaci con le loro opere di suscitare emozioni, ma soprattutto riflessioni. Non di rado con alcuni scrittori la presentazione del libro è diventata in realtà una chiacchierata con il pubblico anche su altre tematiche. Novità di quest'anno è stato l'avvio di “Vietato ai maggiori”, un progetto dedicato agli studenti delle scuole secondarie superiori della Sardegna. Partito in autunno, ha coinvolto il Pitagora di Selargius, il De Castro di Terralba, il Giordano Bruno di Muravera e l'Alberti di Cagliari. L'obiettivo è quello di raggiungere, nell'arco di tre anni, tutte le scuole secondarie superiori della Sardegna.



Gli ospiti (in ordine di comparizione): Cristiano Cavina, Giorgio Todde, Roberto Cotroneo, Emanuele Bissattini, Michela Murgia, Paola Dubini, Massimo Onofri, Noo Saro-Wiwa, Nicolò Migheli, Andrea Atzori, Guido Tonelli, Roberta Balestrucci, Andrea Pau Melis, Beniamino De' Liguori Carino, Fabio Stassi, Björn Larsson, Francesca Diotallevi, Floriana Bulfon, Serena Marchi, Angela Nanetti, Marco Magnone, Cristina Caboni, Francesco Carofiglio, Chiara Tagliaferri, Pier Luigi Rossi, Raffaele Riba, Paolo di Paolo, Davide Mosca, Carlo Greppi, Elvira Mujčić, Sandro Veronesi, Chiara Valerio, Daniel Tarozzi, Fabio Geda, Maura Gancitano e Andrea Colamedici. I centri sardi che hanno ospitato il festival: Olbia, Porto Rotondo, Tempio, Valledoria, Sassari, Monserrato, Silius, Cagliari, Villamar, Fordongianus, Budoni, Santa Teresa Gallura, Porto Torres, Alghero, Nuoro, Isili, Macomer, Assemini, Turri, Castelsardo, Siniscola, Ploaghe, Carbonia, Villanovaforru, San Giovanni Suergiu, Villasor, Oristano, Decimomannu, Siliqua, Muravera, Selargius, Villaspeciosa, Elmas e Terralba. L'edizione 2019 si è appena conclusa, ma già è prevista un'anteprima di Éntula 2020: appuntamento a Siniscola con Claudio Bagnasco, autore di “Runningsofia. Filosofia della corsa”, domenica 12 gennaio 2020.



