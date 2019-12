Condividi | Red 20:09 Lunedì sera, per il Cap d´Any de l´Alguer, nella rassegna Teatri di prima necessità della compagnia Teatro d´inverno, andrà in scena il concerto poetico con testi e voce di Massimiliano Fois, musiche, chitarra e voce Quirico Solinas, percussioni Paolo Zuddas e Manuele Costantino alla tromba Breviario per notturni campestri al Teatro Civico



ALGHERO - Lunedì 23 dicembre, alle 20.30, nel programma del Cap d'Any de l'Alguer, per la rassegna “Teatri di prima necessità” della compagnia Teatro d'inverno, al Teatro Civico “Gavì Bal-lero” di Alghero, andrà in scena il concerto poetico“Breviario per notturni campestri”, con testi e voce di Massimiliano Fois, musiche, chitarra e voce Quirico Solinas, percussioni Paolo Zuddas e Manuele Costantino alla tromba. Per questa 14esima replica, che ha visto lo spettacolo in tour per la Sardegna dall'estate del 2018, ad accompagnare i quattro protagonisti ci saranno come ospiti Daniela Barca alla chitarra classica, Vittoria Mura all'oboe, Maria Mordenti al violino e Davide Casu alla chitarra e voce.



Nello spettacolo, a metà strada tra teatro e musica, il sacro ed il profano si fondono tra musica, parole e ricordi, in una Sardegna ancestrale e magica, che riecheggia tra preghiere e rituali tramandati a fior di labbra, vibrazioni radio temporali di suoni d'altri tempi, la fine del mare, amori ermetici, attese in silenzio e canti dispersi nella notte. Il testo, opera dello scrittore Fois, recentemente premiato a Nuoro per la poesia “Rana Ossidiana”, è stato pubblicato dalle Edizioni Nemapress nel 2018 ed è arrivato alla terza ristampa.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può contattare la Compagnia Teatro d'inverno, telefonando ai numeri 388/5721808 o 377/0916300. Biglietti in prevendita nel Botteghino del Teatro Civico, dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20. Ingresso intero 10euro, ridotto 8.