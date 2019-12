Condividi | Cor 19:18 Music (re)Generation - young rapper and trapper contest. E´ il titolo della manifestazione-evento dedicata ai più giovani ed agli appassionati di rap e trap Ad Alghero il trapper contest



ALGHERO - L’obiettivo è sostenere la creatività di giovani autori che utilizzano linguaggi musicali contemporanei per raccontare la loro quotidianità, la città, i problemi sociali e culturali di una generazione alla quale è necessario dare voce e spazio, creando occasioni di libera espressione. Il contenitore è il Music (re)Generation - young rapper and trapper contest.



La manifestazione-evento in programma il prossimo 4 gennaio all'ex Mercato ortofrutticolo di Alghero, dedicata ai più giovani (tra i 16 e i 24 anni) ed agli appassionati di rap e trap. I partecipanti potranno sfidarsi, ma soprattutto potranno dimostrare il proprio talento. Il contest sosterrà concretamente il percorso degli artisti in gara attraverso premi in denaro destinati ai tre finalisti del concorso.



Per partecipare è sufficiente inviare la propria candidatura entro il 30 dicembre all’indirizzo mail comunicazione@fondazionealghero.it con due brani. Regolamento e info sul dito della Fondazione Alghero. Commenti ALGHERO - L’obiettivo è sostenere la creatività di giovani autori che utilizzano linguaggi musicali contemporanei per raccontare la loro quotidianità, la città, i problemi sociali e culturali di una generazione alla quale è necessario dare voce e spazio, creando occasioni di libera espressione. Il contenitore è il Music (re)Generation - young rapper andcontest.La manifestazione-evento in programma il prossimo 4 gennaio all'ex Mercato ortofrutticolo di Alghero, dedicata ai più giovani (tra i 16 e i 24 anni) ed agli appassionati di rap e trap. I partecipanti potranno sfidarsi, ma soprattutto potranno dimostrare il proprio talento. Il contest sosterrà concretamente il percorso degli artisti in gara attraverso premi in denaro destinati ai tre finalisti del concorso.Per partecipare è sufficiente inviare la propria candidatura entro il 30 dicembre all’indirizzo mail comunicazione@fondazionealghero.it con due brani. Regolamento e info sul dito della Fondazione Alghero.