Antonio Burruni 23:04 La compagine algherese batte 4-3 il Budoni nel match valido per l´11esima giornata del campionato regionale di serie C2. Di Ciro D´Antonio (doppietta), capitan Stefano Oggianu e Juan Luis Giron Pons le reti che hanno deciso il match del PalaCorbia. Per gli ospiti, tripletta di Salvatore Miscera Calcio a 5: l´Audax non molla mai



ALGHERO – L'Audax non molla mai. La compagine algherese batte 4-3 il Budoni nel match valido per l'11esima giornata del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Di Ciro D'Antonio (doppietta), capitan Stefano Oggianu e Juan Luis Giron Pons le reti che hanno deciso il match del PalaCorbia. Per gli ospiti, tripletta di Salvatore Miscera.



PRIMO TEMPO. Audax subito in vantaggio con D'Antonio al 9' ed Oggianu quattro minuti dopo. Miscera dimezza lo svantaggio, ma Giron Pons trova la rete del 3-1 che manda le due squadre al riposo.



SECONDO TEMPO. Nei primi 6' della ripresa, Miscera infila per altre due volte la porta algherese, per il 3-3. Al 40', è il palo a dire di no a D'Antonio mentre, al 52', Andrea Sechi si fa parare un calcio di rigore da Larosa. Sembra una gara stregata ma, a sei minuti dalla fine, ancora D'Antonio trova il gol-vittoria.



AUDAX ALGHERESE-BUDONI 4-3:

AUDAX ALGHERESE: Puledda, Roma, Giron Pons, Moro, Oggianu, D'Antonio, Saiu, Sechi, Toro, Dettori, Meloni, Sanna. Allenatore Antonio Baldino.

BUDONI: Larosa, Piredda, Decandia, Uccheddu, Ventroni, Morle, Cau, Occhioni, Miscera, Sergenti.

