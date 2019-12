Condividi | Cor 12:05 Disservizi continui in numerose strade dal centro alle periferie. Lamentele anche ieri (domenica), con gran parte del centro storico totalmente al buio. Problemi anche in via Sassari Natale al buio, lamentele ad Alghero



ALGHERO - Buio pesto ad Alghero. Non passa giorno che alla redazione non giungano lamentele e proteste per i disservizi sull'illuminazione pubblica.



Polemiche anche ieri (domenica). Al buio mezzo centro storico, soprattutto le stradine più interne, ma problemi si sono registrati anche nella centrale via Sassari. Ad illuminare la strada solo le vetrine dei locali e delle attività private.



Nonostante le continue segnalazioni giunte anche dai banchi del Consiglio comunale, i disservizi continuano a coinvolgere quotidianamente tutti i quartieri urbani, dal centro alle periferie. All'origine di tutto, probabilmente, il sovraccarico delle reti o il mancato adeguamento delle cabine al nuovo sistema di illuminazione a led. Commenti ALGHERO - Buio pesto ad Alghero. Non passa giorno che alla redazione non giungano lamentele e proteste per i disservizi sull'illuminazione pubblica.Polemiche anche ieri (domenica). Al buio mezzo centro storico, soprattutto le stradine più interne, ma problemi si sono registrati anche nella centrale via Sassari. Ad illuminare la strada solo le vetrine dei locali e delle attività private.Nonostante le continue segnalazioni giunte anche dai banchi del Consiglio comunale, i disservizi continuano a coinvolgere quotidianamente tutti i quartieri urbani, dal centro alle periferie. All'origine di tutto, probabilmente, il sovraccarico delle reti o il mancato adeguamento delle cabine al nuovo sistema di illuminazione a