Campione regionale: Stefano Piras concede il bis

ALGHERO - Grande vittoria di categoria per Stefano Piras a Nuoro, che conquista così la tanto ambita maglia di campione sardo Ciclocross. Ed e arrivata a Nuoro la seconda maglia di campione sardo nella specialità del Ciclocross, dopo quella conquistata a Sinnai nella Marathon, nella prima parte di stagione.



Domenica, il Galoppattoio ha ospitato la Prova unica del Campionato sardo specialità Ciclocross, con 120 atleti ai nastri di partenza, come già accaduto nelle ultime prove del Gran prix. Giornata veramente difficile fin dalle prime ore del mattino, con raffiche di vento gelido, che hanno imperversato su tutto il percorso. Il percorso, duro ed appesantito dal fondo fangoso e ricco di pozze d acqua, ha fatto da splendido scenario per una vera gara di ciclocross.



L'AlgheroBike ha schierato i suoi ragazzi nelle categorie giovanili, con Davide Demartis che ha chiuso la sua batteria da 20' con un ottimo quarto posto. Con lui, Davide Martinez settimo e Mattia Solferino decimo. Nella batteria da 30', buona prova per Onofrio Ruiu (sesto tra gli Allievi Secondo anno) e Matteo Sanna (nono Esordienti Secondo anno). La terza partenza, per la batteria da 40', ha registrato la presenza del presidente dell'AlgheroBike Luciano Catogno, che è riuscito a conquistare la quarta posizione nella categoria Master 5.



Per chiudere, fari puntati sulla ultima partenza, quella da 60'. Qui, il forte Stefano Piras non si è fatto sfuggire la ghiotta occasione di acciuffare la maglia di campione sardo stravincendo la sua categoria d appartenenza e conquistando anche la quinta piazza assoluta della batteria.



Nella foto: Luciano Catogno e Stefano Piras