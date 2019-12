Condividi | Red 19:00 Ennesimo atto intimidatorio contro un amministratore locale in Sardegna. Un colpo di fucile è stato esploso contro la casa di campagna di Raimondo Putzolu, componente della Giunta comunale Illorai: sparano contro la casa del vicesindaco



ILLORAI – Ennesimo atto intimidatorio contro un amministratore locale in Sardegna. Un colpo di fucile è stato esploso contro la casa di campagna di Raimondo Putzolu, vicesindaco ed assessore all'Agricoltura del Comune di Illorai.



