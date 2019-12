Condividi | Red 9:09 In programma il 31 dicembre una notte all'insegna delle raffinate sonorità di Francesco Sarcina & C. Sul palco, anche l'energico Dj set di Antony D'Andrea, direttamente da Radio 105 Capodanno a San Teodoro con Le Vibrazioni



SAN TEODORO - Martedì 31 dicembre, ad accogliere il 2020 a San Teodoro saranno le Vibrazioni,una fra le band più amate del panorama nazionale. Il Comune, anche per il Capodanno 2020 sceglie la raffinata qualità della musica italiana. Dopo Alessandro Mannarino, protagonista dello scorso anno, ora è la volta de Le Vibrazioni.



Francesco Sarcina, compositore e front man del gruppo, sarà protagonista della notte più attesa dell’anno con i suoi compagni : Stefano Verderi (alle chitarra, tastiere e sitar), Marco Castellani (al basso) ed Alessandro Deidda (alla batteria). Un repertorio importante, fatto di grandi successi, che dal 2003 riescono a tener banco nelle hit di vendita, alla radio e sulle piattaforme web. “L’amore mi fa male”, singolo della scorsa estate, una canzone che unisce il sound rock del gruppo milanese alle sonorità latine, molto estive, è una vera hit in radio e saranno in tantissimi a cantarla durante la notte più lunga dell’anno, insieme alla band.



Il 31 dicembre sarà possibile seguire un raffinatissimo concerto. Il Comune di San Teodoro, guidato da Domenico Mannironi, si propone come valida alternativa alle feste di fine anno che arricchiscono l’offerta in Sardegna. Sul palco, anche l’energico Dj set di Antony D’Andrea, direttamente da Radio 105.



Nella foto: Le Vibrazioni Commenti SAN TEODORO - Martedì 31 dicembre, ad accogliere il 2020 a San Teodoro saranno le Vibrazioni,una fra le band più amate del panorama nazionale. Il Comune, anche per il Capodanno 2020 sceglie la raffinata qualità della musica italiana. Dopo Alessandro Mannarino, protagonista dello scorso anno, ora è la volta de Le Vibrazioni.Francesco Sarcina, compositore e front man del gruppo, sarà protagonista della notte più attesa dell’anno con i suoi compagni : Stefano Verderi (alle chitarra, tastiere e sitar), Marco Castellani (al basso) ed Alessandro Deidda (alla batteria). Un repertorio importante, fatto di grandi successi, che dal 2003 riescono a tener banco nelle hit di vendita, alla radio e sulle piattaforme web. “L’amore mi fa male”, singolo della scorsa estate, una canzone che unisce il sound rock del gruppo milanese alle sonorità latine, molto estive, è una vera hit in radio e saranno in tantissimi a cantarla durante la notte più lunga dell’anno, insieme alla band.Il 31 dicembre sarà possibile seguire un raffinatissimo concerto. Il Comune di San Teodoro, guidato da Domenico Mannironi, si propone come valida alternativa alle feste di fine anno che arricchiscono l’offerta in Sardegna. Sul palco, anche l’energico Dj set di Antony D’Andrea, direttamente da Radio 105.Nella foto: Le Vibrazioni