Tavolini, tutti in proroga in città

ALGHERO - L'atto sarà all'attenzione prima della competente commissione e, nella stessa giornata (il 30 dicembre), del Consiglio comunale. Tecnicamente è molto semplice: la delibera prevede la proroga fino al 30 aprile 2020 di tutti i suoli pubblici permanenti rilasciati nel 2019. L'atto è giustificato dalla necessità d'individuare nuovi criteri generali. Qualora però non venisse approvato in tempo un nuovo regolamento (sarebbe questo l'intento dell'Amministrazione), le concessioni sono da intendersi rinnovate per tutto il 2020. Quello dei suoli pubblici era stato un altro motivo di forte propaganda elettorale ad Alghero ed aveva visto grandi contrapposizioni, è pertanto scontato che la "proroga bianca" si porterà dietro grosse polemiche, anche tra i titolari di attività.



Nella foto: l'assessore allo Sviluppo Economico di Alghero, Giorgia Vaccaro