Condividi | Cor 10:25 Ecco le condizioni dell'ecoisola di Via De Gasperi ad Alghero ormai ad ogni ora del giorno. Un disservizio continuo. Così l'Amministrazione pensa alla loro definitiva rimozione perchè considerate soltanto belle esteticamente Disservizi continui, le ecoisole saranno rimosse



ALGHERO - Non si è in grado di garantirne il regolare funzionamento (con tessera sanitaria e videosorveglianza)? Non si riesce ad assicurarne il quotidiano svuotamento e la pulizia, secondo un calendario sicuro, puntuale e sufficientemente regolare? Nessun problema. Addio alle cosiddette "ecoisole", che nell'arco di poco più di un anno di malfunzionamento (sono stati molti i giorni di guasto in rapporto alla regolare attività) saranno definitivamente rimosse, perchè considerate soltanto «belle esteticamente» ma «non funzionali».



L'annuncio arriva dall'assessore all'Ambiente del comune di Alghero, Andrea Montis, in consiglio comunale in risposta all'ennesima segnalazione sul malfunzionamento delle attrezzature installate in via De Gasperi, al Mariotti ed in Piazzale della Pace ad opera del consigliere Valdo Di Nolfo: «L'intenzione è quella di non rimetterle in funzione». Trattandosi di un'offerta migliorativa - precisa - se ne può tranquillamente fare a meno. L'idea sarebbe quella di sostituirle con vere e proprie "isole", sul modello di quella realizzata in Viale Europa.



Le "ecoisole" erano state posizionate da poco più di un anno fa in diversi punti strategici della città di Alghero per alleggerire il passaggio completo al porta a porta e permettere soprattutto il conferimento di piccole quantità di rifiuti differenziati "fuori orario", andando incontro così alle esigenze di diverse classi di utenze. Il motivo del decretato fallimento, probabilmente, anche in questo caso sta nel mezzo: da una parte la maleducazione di molti cittadini nell'abbandonare i rifiuti nei pressi delle isole, dall'altra però, non può certamente sfuggire la discutibile gestione degli impianti. Le ecoisole avrebbero infatti dovuto lavorare con un sistema di allarme che segnalava alla centrale il riempimento dei cassoni, così da permetterne il puntuale svuotamento ed assicurarne il decoro. Cosa, evidentemente, mai avvenuta.



Nella foto: le indecorose condizioni in cui versano le "ecoisole" di Alghero ormai da mesi



GUARDA L'INTERVENTO DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE IN CONSIGLIO COMUNALE Commenti ALGHERO - Non si è in grado di garantirne il regolare funzionamento (con tessera sanitaria e videosorveglianza)? Non si riesce ad assicurarne il quotidiano svuotamento e la pulizia, secondo un calendario sicuro, puntuale e sufficientemente regolare? Nessun problema. Addio alle cosiddette "ecoisole", che nell'arco di poco più di un anno di malfunzionamento (sono stati molti i giorni di guasto in rapporto alla regolare attività) saranno definitivamente rimosse, perchè considerate soltanto «belle esteticamente» ma «non funzionali».L'annuncio arriva dall'assessore all'Ambiente del comune di Alghero, Andrea Montis, in consiglio comunale in risposta all'ennesima segnalazione sul malfunzionamento delle attrezzature installate in via De Gasperi, al Mariotti ed in Piazzale della Pace ad opera del consigliere Valdo Di Nolfo: «L'intenzione è quella di non rimetterle in funzione». Trattandosi di un'offerta migliorativa - precisa - se ne può tranquillamente fare a meno. L'idea sarebbe quella di sostituirle con vere e proprie "isole", sul modello di quella realizzata in Viale Europa.Le "ecoisole" erano state posizionate da poco più di un anno fa in diversi punti strategici della città di Alghero per alleggerire il passaggio completo ale permettere soprattutto il conferimento di piccole quantità di rifiuti differenziati "fuori orario", andando incontro così alle esigenze di diverse classi di utenze. Il motivo del decretato fallimento, probabilmente, anche in questo caso sta nel mezzo: da una parte la maleducazione di molti cittadini nell'abbandonare i rifiuti nei pressi delle isole, dall'altra però, non può certamente sfuggire la discutibile gestione degli impianti. Le ecoisole avrebbero infatti dovuto lavorare con un sistema di allarme che segnalava alla centrale il riempimento dei cassoni, così da permetterne il puntuale svuotamento ed assicurarne il decoro. Cosa, evidentemente, mai avvenuta.Nella foto: le indecorose condizioni in cui versano le "ecoisole" di Alghero ormai da mesi