Condividi | Red 14:53 Poco oltre la mezzanotte, una squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Olbia 7A è dovuta intervenire in Via Fellini dove, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato l´incendio di un´autovettura. Sul posto anche la Polizia Auto a fuoco ad Olbia



OLBIA – Attorno alle 0.30 di oggi (sabato), un'autovettura è andata in fiamme in Via Fellini, ad Olbia. La Sala Operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari ha inviato una squadra del locale Distaccamento 7A, che ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Sul posto anche i poliziotti della Stazione di Olbia, che hanno effettuato i rilievi del caso. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. OLBIA – Attorno alle 0.30 di oggi (sabato), un'autovettura è andata in fiamme in Via Fellini, ad Olbia. La Sala Operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari ha inviato una squadra del locale Distaccamento 7A, che ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Sul posto anche i poliziotti della Stazione di Olbia, che hanno effettuato i rilievi del caso. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.