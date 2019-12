video Condividi | Red 16:18 Questa mattina, il sindaco Mario Conoci ha ricevuto nel suo ufficio di Porta Terra l´amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietrino Fois, per discutere alcuni interventi sul territorio algherese. Con loro, il vicesindaco Giovanna Caria, gli assessori Montis e Piras ed i consiglieri comunali Camerada e Mulas. Ecco alcune impressioni di Conoci e Fois ai microfoni del Quotidiano di Alghero Alghero: Comune e Provincia pianificano il 2020



ALGHERO - Un programma di collaborazione in corso tra Provincia di Sassari e Comune di Alghero, che si integra con il sostegno in atto della Giunta regionale. Il sindaco di Alghero Mario Conoci ha avviato un dialogo costante con i due governi, che sta portando alla definizione di iniziative concrete. Gli impegni assunti oggi (sabato) pubblicamente dalla Provincia di Sassari attraverso il commissario straordinario Pietrino Fois sono il segno di un percorso di serietà che annuncia solo iniziative concrete e realizzabili.



L’elenco dell’Amministrazione comunale illustrato dal primo cittadino (presenti il vicesindaco Giovanna Caria, gli assessori Emiliano Piras, Andrea Montis, il presidente del Consiglio comunale Raffaele Salvatore, i consiglieri Christian Mulas, Nunzio Camerada, Alberto Bamonti e Maurizio Pirisi, il membro del Cda della partecipata Asa del Consorzio industriale provinciale Vittorio Cadau) comprende interventi da attuare nel settore dell’edilizia scolastica, della viabilità, dell’ambiente, nell’area Industriale di San Marco, nella programmazione e cultura. Su richiesta di Conoci, dalla Provincia arrivano gli impegni, quindi, per la realizzazione di una rotatoria all’ingresso della borgata di Santa Maria La Palma, per interventi nel settore dell’edilizia scolastica e dello sport, con particolare riferimento all’Istituto d’Arte, dove il sindaco ha chiesto un intervento di riqualificazione dello spazio sportivo esterno con la previsione di una copertura geodetica.



Ed ancora, collaborazione della Provincia per la modifica alla viabilità interna al Parco di Porto Conte per l’accesso al geosito di Capo Caccia, per renderlo più sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche fruibile e sicuro per i visitatori. Inoltre, è stata sottolineata la necessità di migliorare le infrastrutture della Zona industriale di San Marco (fibra ottica ed implementazione del progetto di incubatore d’impresa).



«Impegni concreti e fattibili che abbiamo voluto prendere pubblicamente – spiega Mario Conoci – perché crediamo che la collaborazione stretta tra Amministrazione comunale e Provincia, basata sulla serietà e sulla concretezza, sia molto utile per il nostro territorio». La Provincia conferma gli impegni e delinea un semestre ricco di interesse. «Investimenti che arriveranno e che troveranno attuazione grazie alla collaborazione con l’Amministrazione di Alghero – conferma Fois – con la quale stiamo conducendo peraltro anche una battaglia che ci vede molto determinati. Continuiamo a lavorare insieme, senza annunci, per il lotto della 4 corsie Alghero-Sassari. Abbiamo avuto un incontro importante a Roma, presso il Ministero, ci sono ancora nodi da sciogliere, ma contiamo di avere una risposta finalmente definitiva».



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti ALGHERO - Un programma di collaborazione in corso tra Provincia di Sassari e Comune di Alghero, che si integra con il sostegno in atto della Giunta regionale. Il sindaco di Alghero Mario Conoci ha avviato un dialogo costante con i due governi, che sta portando alla definizione di iniziative concrete. Gli impegni assunti oggi (sabato) pubblicamente dalla Provincia di Sassari attraverso il commissario straordinario Pietrino Fois sono il segno di un percorso di serietà che annuncia solo iniziative concrete e realizzabili.L’elenco dell’Amministrazione comunale illustrato dal primo cittadino (presenti il vicesindaco Giovanna Caria, gli assessori Emiliano Piras, Andrea Montis, il presidente del Consiglio comunale Raffaele Salvatore, i consiglieri Christian Mulas, Nunzio Camerada, Alberto Bamonti e Maurizio Pirisi, il membro del Cda della partecipata Asa del Consorzio industriale provinciale Vittorio Cadau) comprende interventi da attuare nel settore dell’edilizia scolastica, della viabilità, dell’ambiente, nell’area Industriale di San Marco, nella programmazione e cultura. Su richiesta di Conoci, dalla Provincia arrivano gli impegni, quindi, per la realizzazione di una rotatoria all’ingresso della borgata di Santa Maria La Palma, per interventi nel settore dell’edilizia scolastica e dello sport, con particolare riferimento all’Istituto d’Arte, dove il sindaco ha chiesto un intervento di riqualificazione dello spazio sportivo esterno con la previsione di una copertura geodetica.Ed ancora, collaborazione della Provincia per la modifica alla viabilità interna al Parco di Porto Conte per l’accesso al geosito di Capo Caccia, per renderlo più sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche fruibile e sicuro per i visitatori. Inoltre, è stata sottolineata la necessità di migliorare le infrastrutture della Zona industriale di San Marco (fibra ottica ed implementazione del progetto di incubatore d’impresa).«Impegni concreti e fattibili che abbiamo voluto prendere pubblicamente – spiega Mario Conoci – perché crediamo che la collaborazione stretta tra Amministrazione comunale e Provincia, basata sulla serietà e sulla concretezza, sia molto utile per il nostro territorio». La Provincia conferma gli impegni e delinea un semestre ricco di interesse. «Investimenti che arriveranno e che troveranno attuazione grazie alla collaborazione con l’Amministrazione di Alghero – conferma Fois – con la quale stiamo conducendo peraltro anche una battaglia che ci vede molto determinati. Continuiamo a lavorare insieme, senza annunci, per il lotto della 4 corsie Alghero-Sassari. Abbiamo avuto un incontro importante a Roma, presso il Ministero, ci sono ancora nodi da sciogliere, ma contiamo di avere una risposta finalmente definitiva».Nella foto: un momento dell'incontro • Guarda e condividi il video su Alguer.tv