Condividi | Cor 12:34 Successo del primo incontro conviviale de la Carovana del Sorriso Sardegna svoltosi ad Alghero. A testimoniare tutto ciò la presenza del Sindaco di Alghero Mario Conoci al "Giropizza" solidale Giropizza solidale col Sorriso



«Quanto entusiasmo, quanta attenzione e quanta voglia di far del bene». Così gli organizzatori del primo incontro conviviale de "la Carovana del Sorriso Sardegna". Circa 60 persone intervenute per il GiroPizza solidale organizzato dal gruppo. Insieme a Piera Monica Pulina e al fondatore de la carovana del sorriso Beppe Mambretti, è stato fatto il punto dei progetti di istruzione ai bimbi Masai.



Ottanta di loro a breve inizieranno percorso di scolarizzazione che li porterà a vedere più luce e futuro di quanta purtroppo quelle stupende terre non sanno ancora dare. «L'occasione è stata oggetto di sottolineatura e soddisfazione da parte del fondatore della crescita di questo gruppo che in pochi mesi già saputo riunire un bel gruppo di volontari che si sono messi subito all'opera nella riuscitissima organizzazione dei banchetti di promozione e raccolta fondi e che hanno saputo interagire e raccogliere preziosi contributi sul progetto pre-scuola Masai come quelli dei dirigenti, insegnanti e alunni dell'istituto comprensivo di Perfugas, Ploaghe, Chiaramonti».



Una grande catena di solidarietà che ha come motore e cuore la responsabile regionale Monica Pulina. A testimoniare tutto ciò la presenza gradita del Sindaco di Alghero Mario Conoci che non ha risparmiato alcun apprezzamento al lavoro di Monica Pulina e al sodalizio che in Sardegna è ormai realtà. Commenti «Quanto entusiasmo, quanta attenzione e quanta voglia di far del bene». Così gli organizzatori del primo incontro conviviale de "la Carovana del Sorriso Sardegna". Circa 60 persone intervenute per il GiroPizza solidale organizzato dal gruppo. Insieme a Piera Monica Pulina e al fondatore de la carovana del sorriso Beppe Mambretti, è stato fatto il punto dei progetti di istruzione ai bimbi Masai.Ottanta di loro a breve inizieranno percorso di scolarizzazione che li porterà a vedere più luce e futuro di quanta purtroppo quelle stupende terre non sanno ancora dare. «L'occasione è stata oggetto di sottolineatura e soddisfazione da parte del fondatore della crescita di questo gruppo che in pochi mesi già saputo riunire un bel gruppo di volontari che si sono messi subito all'opera nella riuscitissima organizzazione dei banchetti di promozione e raccolta fondi e che hanno saputo interagire e raccogliere preziosi contributi sul progetto pre-scuola Masai come quelli dei dirigenti, insegnanti e alunni dell'istituto comprensivo di Perfugas, Ploaghe, Chiaramonti».Una grande catena di solidarietà che ha come motore e cuore la responsabile regionale Monica Pulina. A testimoniare tutto ciò la presenza gradita del Sindaco di Alghero Mario Conoci che non ha risparmiato alcun apprezzamento al lavoro di Monica Pulina e al sodalizio che in Sardegna è ormai realtà.