FdI: ecco il direttivo di Azione Alghero

ALGHERO - L'incontro, a cui ha partecipato il coordinatore provinciale Emanuele Beccu, è stata un'occasione per scambiarsi gli auguri per le festività, ma anche un momento per mettersi al lavoro e definire l'organizzazione del circolo e la composizione del direttivo. «Si è deciso di strutturare il lavoro attraverso la costituzione di un direttivo dinamico, affiancato da team organizzati secondo differenti aree tematiche. Attraverso questi sarà possibile raccogliere le segnalazioni e analizzare i problemi presentati dai cittadini, per proporre così progetti e soluzioni utili a rafforzare ed arricchire il vasto programma di rilancio della città presentato dalla coalizione di centrodestra. Sempre fedeli all'idea di collaborazione e apertura alla società e alle persone».



Faranno parte del direttivo Maurizio Papa, cui è stato attribuito il ruolo di vice coordinatore, Pino Cardi, Alessandro Cocco come responsabile della comunicazione, Alessandra Erbì, Manuele Fais, Ilario Masala, Patricia Petretto, il coordinatore Di Gangi e il consigliere comunale Christian Mulas, componente di diritto. I team tematici che impegneranno gli iscritti e gli attivisti sono: Turismo, Commercio e Artigianato, Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Sanità e politiche sociali, Politiche giovanili e sport, Cultura e Ambiente.



Tanti iscritti hanno già dato la propria disponibilità a svolgere un ruolo attivo nell'ambito dei vari gruppi di lavoro. Con il crescere delle adesioni al circolo "Azione Alghero" di Fratelli d'Italia crescerà anche il numero dei cittadini che potranno dare il proprio personale contributo di idee e proposte. «Il 2020 sarà un anno cruciale per Alghero e per l'Amministrazione guidata dal sindaco Conoci e Fratelli d'Italia contribuirà oltre che con i propri rappresentanti all'interno delle istituzioni, anche con il ruolo attivo dei suoi due circoli e dei suoi militanti» sottolineano dal partito.