Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaPolitica › Pd, Silvio Lai sceglie Ivana Russu
Cor 18:00
Pd, Silvio Lai sceglie Ivana Russu
E´ lei la vicesegretaria del Partito democratico sardo. Oggi la presentazione durante la prima assemblea del "nuovo" corso Dem. In direzione: Pietro Cocco, Emiliano Deiana, Fabrizio Fenu, Antonello Lullia, Luca Pirisi, Elsa Ranno, Franco Sabatini, Martina Dell’oro, Anna Maria Busia
Pd, Silvio Lai sceglie Ivana Russu

TRAMATZA - La sottolineatura del sostegno alla libertà di stampa richiamando l’attentato a Ranucci, la critica al segretario della Cgil Landini per le parole rivolte alla premier (ha definito Giorgia Meloni la cortigiana di Tramp) e un minuto di silenzio per ricordare i carabinieri caduti nell’esercizio del loro dovere e dell’ultimo terribile femminicidio: è iniziata così la prima assemblea del Partito Democratico sardo guidato da Silvio Lai. Poi 25 minuti di intervento per ragionare sulle condizioni del Paese e sul lavoro da fare in Regione: grande la soddisfazione per la sentenza sulla decadenza della governatrice Todde. «Era come lavorare con il freno a mano tirato, circondati dal dubbio e in una condizione di sospensione» ha detto Silvio Lai nella sua relazione introduttiva.

Il segretario ha poi annunciato la convocazione per il 21 e il 22 novembre a Cagliari, a Sa Illetta, dei primi due giorni dei Laboratori Generali del PD, dal titolo “Futuro. Idee e proposte per restare”, con una giornata dedicata ai giovani e una agli anziani, anticipando i temi delle altre due iniziative, a febbraio con una prima giornata dedicata ai beni pubblici e la seconda alla transizione digitale ed ecologica, e a maggio con la prima giornata dedicata al Mediterraneo e la seconda dedicata all’Europa. L’assemblea ha approvato all’unanimità cinque delibere all'ordine del giorno, compresa quella riguardante le sanzioni di decadenza del 2024 che cessano subito il loro effetto, e il nuovo regolamento finanziario, dopo un partecipato dibattito coordinato dalla presidente della assemblea Giovanna Scanu.

Infine la nuova segreteria, e in primo piano la vicesegretaria Ivana Russu chiamata da subito al tavolo e che è intervenuta a chiudere il dibattito con accenti di forte unità e impegno nel rinnovamento e nell’apertura. Infine comunicati dal segretario i componenti della direzione: Pietro Cocco, Emiliano Deiana, Fabrizio Fenu, Antonello Lullia, Luca Pirisi, Elsa Ranno, Franco Sabatini, Martina Dell’oro, Anna Maria Busia, segretaria che sarà completata in settimana con altri due componenti, e a cui si affiancheranno la coordinatrice regionale delle donne e quella/o dei sindaci iscritti al PD.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16/10/2025
Ad Alghero arrivano i giovani sardi nel mondo
L´appuntamento è dal 22 al 24 ottobre. Arriveranno i giovani delegati dei 111 Circoli degli emigrati sardi nel mondo, di età compresa tra i 20 ed i 41 anni. Sarà presente la Presidente della Regione Alessandra Todde, che aprirà la sessione istituzionale del 24 ottobre
15/10Stretta su vendita alcolici a Porto Torres
15/10Decidiamo noi per la nostra terra
14/10Riscoprire la bellezza del Colle del Balaguer
7/10Ai margini della Città Metropolitana
5/10«Alghero al palo, sviluppo a rischio»
3/10Di Nolfo: «Truzzu e Meloni querelatemi»
2/10Truzzu vs Di Nolfo: «grave post su Premier»
25/9Martinelli affronta Tedde: «anacronistico»
24/9Valeria Satta dopo 10 anni lascia la Lega
24/9Pontida una festa di popolo, Alghero presente
« indietro archivio politica »
18 ottobre
Abbanoa, Via Don Minzoni in tilt. «Lavori troppo lenti, così non va»
18 ottobre
Ad Alghero i mercatini di Natale
18 ottobre
Alghero: evade e tenta l´imbarco per Roma



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)