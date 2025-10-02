Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPolitica › «Alghero al palo, sviluppo a rischio»
Cor 9:22
«Alghero al palo, sviluppo a rischio»
Marco Tedde: la seconda città della Città Metropolitana, che vanta infrastrutture strategiche del territorio quali aeroporto e porto, che vanta il primato di attrazione di flussi turistici, possiede identità e cultura uniche e bellezze ambientali inestimabili è, purtroppo, insufficientemente rappresentata nel Consiglio Metropolitano e relegata in un ruolo subalterno
«Alghero al palo, sviluppo a rischio»

ALGHERO - «Le recenti elezioni del Consiglio della Città metropolitana di Sassari hanno visto l'elezione di una sola consigliera algherese di Forza Italia. Cosa che ci riempie di soddisfazione per l'ulteriore dimostrazione del radicamento di Forza Italia in città e nel territorio, nonostante sia una forza di opposizione. Ma che ci restituisce una immagine di debolezza della politica algherese, in quanto i 15 consiglieri di maggioranza del Campo Largo, compreso il Sindaco, pur avendo messo in campo due candidati autorevoli, Bamonti e Piccone, non sono riusciti ad eleggerne neanche uno, pur avendo i numeri per eleggerne 2. C'è quindi ben poco da esultare. Siamo molto preoccupati: la seconda città della Città Metropolitana, che vanta infrastrutture strategiche del territorio quali aeroporto e porto, che vanta il primato di attrazione di flussi turistici, possiede identità e cultura uniche e bellezze ambientali inestimabili è, purtroppo, insufficientemente rappresentata nel Consiglio Metropolitano e relegata in un ruolo subalterno. Cosa che mette a forte rischio la capacità di Alghero di incidere nelle strategie di crescita, nell'attrazione di risorse statali, regionali e europee, nella pianificazione territoriale, nella progettazione di reti di servizi e delle infrastrutture e nella promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale che costituiscono i principali compiti dell'ente metropolitano. E non possiamo non ricordare che due comuni come Sorso e Uri, che hanno dimensioni di gran lunga inferiori, sono riusciti ad eleggere 2 consiglieri a testa. Cosa che consentirà a queste due realtà territoriali di essere difese e rappresentate efficacemente. E' evidente che anche oggi la disomogenea coalizione del sindaco Cacciotto ha certificato la sua debolezza e la mancanza della pur minima azione di regia. Siamo sempre più convinti che le famiglie e le imprese algheresi non meritino di vivere in questo clima di confusione in cui "galleggia" l'amministrazione. E' indispensabile che chi amministra Alghero acquisisca la consapevolezza dello stato di incertezza in cui sta precipitando la comunità algherese e metta in campo una indispensabile rivisitazione degli assetti amministrativi, mettendo all'angolo personaggi di secondo e terzo piano che oggi contribuiscono a gestire la maggioranza con risultati sempre più preoccupanti». Lo ha dichiarato il Consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
3/10/2025
Di Nolfo: «Truzzu e Meloni querelatemi»
Il consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo risponde duramente agli attacchi del consigliere Paolo Truzzu sull’accusa del sostegno al genocidio rivolta al governo Meloni in un post social
2/10/2025
Truzzu vs Di Nolfo: «grave post su Premier»
Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d´Italia, ha commentato un post social pubblicato dal consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo sulla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni
25/9Martinelli affronta Tedde: «anacronistico»
24/9Valeria Satta dopo 10 anni lascia la Lega
24/9Pontida una festa di popolo, Alghero presente
23/9«Parliamo con i giovani di politica»
23/9Olbia: sequestro di tartarughe e pietre
19/9Porto Torres: nasce un nuovo progetto politico
18/9«Fine vita, Parlamento si assuma la responsabilità»
12/9«Alguer Hall futuro spazio per matrimoni»
12/9Forza Italia sconcertata: Alguer hall abusiva
11/9Militari israeliani in Sardegna: interrogazione di Ghirra
« indietro archivio politica »
4 ottobre
Alghero 17 ore a secco: martedì disagi
5 ottobre
Di Nolfo insiste sulla Meloni. «Chi non si schiera è complice»
4 ottobre
C’è anche Trump nella Toilet Museum di Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)