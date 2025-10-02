Cor 9:22 «Alghero al palo, sviluppo a rischio» Marco Tedde: la seconda città della Città Metropolitana, che vanta infrastrutture strategiche del territorio quali aeroporto e porto, che vanta il primato di attrazione di flussi turistici, possiede identità e cultura uniche e bellezze ambientali inestimabili è, purtroppo, insufficientemente rappresentata nel Consiglio Metropolitano e relegata in un ruolo subalterno



ALGHERO - «Le recenti elezioni del Consiglio della Città metropolitana di Sassari hanno visto l'elezione di una sola consigliera algherese di Forza Italia. Cosa che ci riempie di soddisfazione per l'ulteriore dimostrazione del radicamento di Forza Italia in città e nel territorio, nonostante sia una forza di opposizione. Ma che ci restituisce una immagine di debolezza della politica algherese, in quanto i 15 consiglieri di maggioranza del Campo Largo, compreso il Sindaco, pur avendo messo in campo due candidati autorevoli, Bamonti e Piccone, non sono riusciti ad eleggerne neanche uno, pur avendo i numeri per eleggerne 2. C'è quindi ben poco da esultare. Siamo molto preoccupati: la seconda città della Città Metropolitana, che vanta infrastrutture strategiche del territorio quali aeroporto e porto, che vanta il primato di attrazione di flussi turistici, possiede identità e cultura uniche e bellezze ambientali inestimabili è, purtroppo, insufficientemente rappresentata nel Consiglio Metropolitano e relegata in un ruolo subalterno. Cosa che mette a forte rischio la capacità di Alghero di incidere nelle strategie di crescita, nell'attrazione di risorse statali, regionali e europee, nella pianificazione territoriale, nella progettazione di reti di servizi e delle infrastrutture e nella promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale che costituiscono i principali compiti dell'ente metropolitano. E non possiamo non ricordare che due comuni come Sorso e Uri, che hanno dimensioni di gran lunga inferiori, sono riusciti ad eleggere 2 consiglieri a testa. Cosa che consentirà a queste due realtà territoriali di essere difese e rappresentate efficacemente. E' evidente che anche oggi la disomogenea coalizione del sindaco Cacciotto ha certificato la sua debolezza e la mancanza della pur minima azione di regia. Siamo sempre più convinti che le famiglie e le imprese algheresi non meritino di vivere in questo clima di confusione in cui "galleggia" l'amministrazione. E' indispensabile che chi amministra Alghero acquisisca la consapevolezza dello stato di incertezza in cui sta precipitando la comunità algherese e metta in campo una indispensabile rivisitazione degli assetti amministrativi, mettendo all'angolo personaggi di secondo e terzo piano che oggi contribuiscono a gestire la maggioranza con risultati sempre più preoccupanti». Lo ha dichiarato il Consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde.