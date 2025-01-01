Cor 19:20 Flop metropolitano, screzi nell´Aula di Alghero In apertura di seduta odierna Michele Pais (Lega) si congratula con la consigliera Nina Ansini, eletta nel consiglio della città metropolitana di Sassari ma rimarca la debacle completa della maggioranza algherese. Replicano Martinelli e Cacciotto



ALGHERO - «Auguri alla neo consigliera metropolitana Nina Ansini». Sono arrivati nella serata odierna, pubblicamente, nell'assise di Villa Maria Pia di Alghero da diversi consiglieri comunali. Tra i più velenosi dopo il flop cittadino delle elezioni sassaresi che hanno visto l'elezione della sola consigliera di Forza Italia, il capogruppo della Lega.



Michele Pais ha voluto sottolineare l'assenza di membri della coalizione di centrosinistra da Palazzo Sciuti nonostante la città di Alghero rappresenti la seconda per importanza e grandezza nell'ex provincia. Della stessa linea Alessandro Cocco (FdI).



«Credo che la consigliera Ansini lavorerà per il bene del territorio al fianco del sindaco Mascia» ha replicato il sindaco Raimondo Cacciotto, sottolineando come si fosse provato a costruire una lista unitaria, come avvenuto a Olbia, ma proprio la scarsa lungimiranza ne avesse minato la nascita. Colpa di Forza Italia - ha tuonato Gianni Martinelli - puntando il dito proprio sul partito Azzurro, reo a suo dire, di aver presentato candidati in tutte e due le coalizioni.



Nella foto: un momento del Consiglio comunale di Alghero