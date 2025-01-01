Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPoliticaFlop metropolitano, screzi nell´Aula di Alghero
Cor 19:20
Flop metropolitano, screzi nell´Aula di Alghero
In apertura di seduta odierna Michele Pais (Lega) si congratula con la consigliera Nina Ansini, eletta nel consiglio della città metropolitana di Sassari ma rimarca la debacle completa della maggioranza algherese. Replicano Martinelli e Cacciotto
<i>Flop</i> metropolitano, screzi nell´Aula di Alghero

ALGHERO - «Auguri alla neo consigliera metropolitana Nina Ansini». Sono arrivati nella serata odierna, pubblicamente, nell'assise di Villa Maria Pia di Alghero da diversi consiglieri comunali. Tra i più velenosi dopo il flop cittadino delle elezioni sassaresi che hanno visto l'elezione della sola consigliera di Forza Italia, il capogruppo della Lega.

Michele Pais ha voluto sottolineare l'assenza di membri della coalizione di centrosinistra da Palazzo Sciuti nonostante la città di Alghero rappresenti la seconda per importanza e grandezza nell'ex provincia. Della stessa linea Alessandro Cocco (FdI).

«Credo che la consigliera Ansini lavorerà per il bene del territorio al fianco del sindaco Mascia» ha replicato il sindaco Raimondo Cacciotto, sottolineando come si fosse provato a costruire una lista unitaria, come avvenuto a Olbia, ma proprio la scarsa lungimiranza ne avesse minato la nascita. Colpa di Forza Italia - ha tuonato Gianni Martinelli - puntando il dito proprio sul partito Azzurro, reo a suo dire, di aver presentato candidati in tutte e due le coalizioni.

Nella foto: un momento del Consiglio comunale di Alghero
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18/10Pd, Silvio Lai sceglie Ivana Russu
16/10Ad Alghero arrivano i giovani sardi nel mondo
15/10Stretta su vendita alcolici a Porto Torres
15/10Decidiamo noi per la nostra terra
14/10Riscoprire la bellezza del Colle del Balaguer
7/10Ai margini della Città Metropolitana
5/10«Alghero al palo, sviluppo a rischio»
3/10Di Nolfo: «Truzzu e Meloni querelatemi»
2/10Truzzu vs Di Nolfo: «grave post su Premier»
25/9Martinelli affronta Tedde: «anacronistico»
« indietro archivio politica »
22 ottobre
A Natale la pista di pattinaggio al Quarter
22 ottobre
Multa con PagoPa: è una truffa
22 ottobre
Ad Alghero si installano le prime luminarie



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)