Di Nolfo: «Truzzu e Meloni querelatemi»

Non si nasconde Di Nolfo: «Si, caro Truzzu, sì cari Fratelli d’Italia: gli ignavi durante un genocidio in corso sono complici. Complice è chi si gira dall’altra parte, complice è la presidente Meloni che mai ha voluto riconoscere lo Stato di Palestina, che mai ha utilizzato il termine genocidio nei confronti dello sterminio in atto nei confronti del popolo palestinese che sta puntando dritto alla soluzione finale. Complice è chi - solo nel 2024- ha acquistato dallo stato genocida di Israele ben 154 milioni di euro di armi. Soldi delle tasse dei sardi e degli italiani, che verranno gestiti dal Ministro delle Finanze israeliano, quello stesso Smotrich secondo il quale "serve l’annientamento totale della popolazione Palestinese” e si è offerto come boia per farlo».



ALGHERO - Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo risponde duramente agli attacchi del consigliere Paolo Truzzu sull'accusa del sostegno al genocidio rivolta al governo Meloni [ LEGGI ]. L'onorevole Di Nolfo risponde a tono al capogruppo regionale: «Mi dispiace per il collega Truzzu ma c'é chi da sempre sa da che parte stare e mantiene salda la propria posizione, contro l'apartheid in corso nei territori palestinesi occupati abusivamente e con la forza, contro le segregazione razziale utilizzata come attività istituzionale da parte del governo Netanyahu, contro chi brucia i bimbi vivi, contro chi bombarda ospedali, contro chi ammazza 65.000 civili, di cui 20.000 bambini».