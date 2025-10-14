Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPolitica › Ad Alghero arrivano i giovani sardi nel mondo
S.A. 13:14
Ad Alghero arrivano i giovani sardi nel mondo
L´appuntamento è dal 22 al 24 ottobre. Arriveranno i giovani delegati dei 111 Circoli degli emigrati sardi nel mondo, di età compresa tra i 20 ed i 41 anni. Sarà presente la Presidente della Regione Alessandra Todde, che aprirà la sessione istituzionale del 24 ottobre
Ad Alghero arrivano i giovani sardi nel mondo

ALGHERO - Si terrà dal 22 al 24 ottobre 2025, ad Alghero, la Convention dei giovani sardi in Italia e nel mondo, promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per iniziativa dell’assessora Desirè Alma Manca. Sarà presente la presidente della Regione Alessandra Todde, che aprirà la sessione istituzionale del 24 ottobre.

«Obiettivo principale della Conferenza sarà quello di rafforzare i legami tra i giovani sardi che vivono fuori dalla Sardegna e il loro territorio d’origine. In particolare, si punterà a garantire una maggiore partecipazione dei giovani nei circoli sardi nel mondo, affinché possano svolgere un ruolo attivo nella promozione della cultura sarda, nella valorizzazione delle tradizioni locali e nel rafforzamento della rete di solidarietà che unisce i sardi in Italia e all’estero».

Così l’assessora del Lavoro Desirè Manca presenta la tre giorni di incontri nella città catalana, dove, per l’occasione arriveranno i giovani delegati dei 111 Circoli degli emigrati sardi nel mondo, di età compresa tra i 20 ed i 41 anni, iscritti alle Associazioni degli emigrati sardi da almeno un anno. Durante i lavori della Convention, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi su una serie di tematiche cruciali, tra cui la promozione della cultura sarda in Italia e all’estero, come utilizzare gli strumenti per facilitare la comunicazione e la collaborazione, la creazione di nuovi canali di partecipazione attiva per i giovani nelle politiche di sviluppo della Sardegna e nei progetti internazionali che coinvolgono la diaspora sarda.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19:37
Decidiamo noi per la nostra terra
La cosa più grave della nostra nazione è che troppe decisioni vengono prese altrove, lontano da chi vive e conosce davvero i territori. Ancora peggio, molte scelte vengono imposte dall’interno stesso delle nostre regioni, senza un reale confronto con chi le governa e le rappresenta
21:55
Stretta su vendita alcolici a Porto Torres
Considerati i gravi problemi di ordine sanitario e sociale collegati al consumo di alcol in età giovanile, l’amministrazione ha sentito il dovere civile e morale di intervenire per contrastare la diffusione del fenomeno con una nuova ordinanza
14/10/2025
Riscoprire la bellezza del Colle del Balaguer
È di fondamentale importanza che il comune si impegni a reperire risorse adeguate per restituire lustro a uno degli angoli più suggestivi della nostra città, un patrimonio da tutelare e valorizzare
7/10Ai margini della Città Metropolitana
5/10«Alghero al palo, sviluppo a rischio»
3/10Di Nolfo: «Truzzu e Meloni querelatemi»
2/10Truzzu vs Di Nolfo: «grave post su Premier»
25/9Martinelli affronta Tedde: «anacronistico»
24/9Valeria Satta dopo 10 anni lascia la Lega
24/9Pontida una festa di popolo, Alghero presente
23/9«Parliamo con i giovani di politica»
23/9Olbia: sequestro di tartarughe e pietre
19/9Porto Torres: nasce un nuovo progetto politico
« indietro archivio politica »
15 ottobre
H24 vende alcol ai minorenni ad Alghero
16 ottobre
Venerdì sciopero: disagi sui rifiuti
15 ottobre
Maxi trasferimento ad Alghero. 26 detenuti: «a rischio sicurezza»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)