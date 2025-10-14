Alguer.it
portotorresPolitica › Stretta su vendita alcolici a Porto Torres
S.A. 21:55
Stretta su vendita alcolici a Porto Torres
Considerati i gravi problemi di ordine sanitario e sociale collegati al consumo di alcol in età giovanile, l’amministrazione ha sentito il dovere civile e morale di intervenire per contrastare la diffusione del fenomeno con una nuova ordinanza
Stretta su vendita alcolici a Porto Torres

PORTO TORRES - Il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas ha firmato l’ordinanza n° 47 che prevede specifici divieti e obblighi per il contrasto dei fenomeni legati all’abuso di bevande alcoliche da parte dei minori di 18 anni, con decorrenza dal giorno 17 ottobre 2025 e sino al 31 gennaio 2026. La misura si è resa necessaria – si legge nel testo dell’ordinanza - in quanto l’abuso di alcol tra i minori è una delle espressioni più gravi del disagio giovanile e, da tempo, a più livelli governativi, si sta cercando di attuare interventi che si basano su un approccio integrato che include anche il divieto di vendita ai minori.

Sono 36 milioni i consumatori di alcol in Italia, pari al 77,5% dei maschi e al 57,6% delle femmine. Di questi, circa 8 milioni a partire dagli 11 anni hanno consumato alcol in quantità tali da esporre la propria salute a rischio. L’assunzione incontrollata di bevande alcoliche da parte dei giovani si pone in rapporto di stretta causalità con l’insorgenza di una molteplicità di fenomeni di degrado e disordine urbano, atti vandalici in danno di beni appartenenti al patrimonio privato e/o pubblico, comportamenti di turbativa dell’ordine pubblico e di disturbo alla quiete pubblica.

Anche la città di Porto Torres non è esente dalle sopra citate problematiche. Considerati i gravi problemi di ordine sanitario e sociale collegati al consumo di alcol in età giovanile, l’amministrazione ha sentito il dovere civile e morale di intervenire per contrastare la diffusione del fenomeno tra i minorenni che sono spesso frequentatori di alcuni esercizi pubblici del territorio comunale o che acquistano bevande alcoliche nei supermercati e negli esercizi alimentari e, ancora, il proliferare della vendita di tali bevande attraverso i distributori automatici. I controlli saranno effettuati dalla Polizia Locale e dalle Forze dell’Ordine.
