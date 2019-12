Condividi | Red 15:25 Sul sito internet istituzionale del Comune sono pubblicati il bando e la modulistica per i contributi comunali per il pagamento degli affitti a favore di cittadini con particolare disagio economico, per l´annualità 2020 Sassari: contributo comunale per gli affitti



SASSARI – Sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari sono pubblicati il bando e la modulistica per i contributi comunali per il pagamento degli affitti a favore di cittadini con particolare disagio economico, per l'annualità 2020. La domanda di partecipazione potrà arrivare agli uffici, entro le 13 di venerdì 24 gennaio 2020, con raccomandata a/r, consegnata a mano in busta chiusa all'Ufficio Protocollo del Comune, in Piazza Comune 1.



La domanda può essere spedita anche spedita via pec intestata al richiedente all'indirizzo web protocollo@pec.comune.sassari.it. La richiesta potrà essere presentata anche tramite Sicet (in Via IV novembre 53, o chiamando al numero 079 270420), Sunia (Via Sorso 115, 079/241111) ed Uniat (Via Muroni 5/c, telefono 079/232518).