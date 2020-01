Condividi | Red 18:03 Migliaia di persone, oltre ogni più rosea aspettativa, facendo registrare di gran lunga il miglior Capodanno in termini di presenze e di affollamento nelle strutture ricettive, considerando anche un incremento di oltre il 60% di ingressi al Castello dei Doria rispetto all’anno precedente, hanno infatti assistito e partecipato all´evento, ai piedi del castello medievale Capodanno: Castelsardo sold out



CASTELSARDO - La “tre giorni” di Capodanno è stata un successo travolgente per Castelsardo. L'idea della nuova Amministrazione comunale e della Pro loco, di “spalmare” gli eventi in più giornate, ed il clima, fresco, ma soleggiato, di questa fine anno hanno reso gli eventi castellanesi piacevoli ed un grande successo di pubblico e gradimento.



Ad aprire le danze, dopo il concerto gospel di domenica, con i “Movin on up gospel choir”, è stato, lunedì, il gruppo sardo dei Tazenda. Il loro nuovo spettacolo ha incantato il numeroso pubblico che, nonostante le rigide temperature, ha affollato la piazza nuova lasciandosi trasportare sull'onda dei ricordi e dalle nuove proposte musicali dell'altissimo gruppo sardo. La serata ieri (martedì) è stata aperta dal trio musicale dei Kantidos, che ha scaldato la platea fino alla mezzanotte, preparando il pubblico al count down, scandito dai giochi pirotecnici dalle terrazze del castello dei Doria, a cura della ditta Oliva di Panillonis. Dopo i fuochi d'artificio, i Boomdabash hanno fatto scatenare il pubblico, già in fervente attesa della loro esibizione. La scelta di Castelsardo, dopo aver calcato le scene delle principali città italiane si è rivelata azzeccatissima.



